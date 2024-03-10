Mitsubishi инвестирует в канадский литиевый рудник

Японская корпорация Mitsubishi инвестировала примерно 25 миллионов канадских долларов в проект канадской горнодобывающей компании Frontier Lithium.

Согласно сделке, Mitsubishi приобрела долю в 7,5% от всего объема акций предприятия, занимающегося разработкой литиевых месторождений. Данная инвестиция является первой для Mitsubishi в области литиевой добычи.

В заявлении японского конгломерата также указана возможность увеличения этой доли до 25%, за что Mitsubishi должна будет заплатить еще 58,3 миллиона. Проект Frontier Lithium нацелен на начало производства высококачественных концентратов сподумена в 2027 году и химикатов для аккумуляторов в 2030 году.

Годовой объем производства ожидается составить 20 000 тонн карбоната лития, что будет достаточно для создания аккумуляторов для около 300 000 электромобилей.

В настоящее время основные инвестиции предоставляются для завершения технико-экономического обоснования проекта, подготовки к началу строительства и получения необходимых разрешений.

Mitsubishi Corporation заявила, что решила инвестировать в Frontier Lithium, так как считает данный проект одним из крупнейших и высококачественных источников лития в Северной Америке.

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