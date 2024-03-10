Рынок недвижимости Монреаля ожидает “динамичного старта” в 2024 году

Квебекская профессиональная ассоциация брокеров недвижимости сообщает, что продажи жилья в районе Монреаля подскочили на 30% в феврале по сравнению с тем же месяцем годом ранее, но активность продаж осталась немного ниже исторического среднего показателя для этого времени года.

Ассоциация сообщает, что продажи жилья в регионе составили 3843 за месяц, по сравнению с 2955 в феврале 2023 года.

Средняя цена на все типы жилья выросла в годовом исчислении, во главе с семипроцентным повышением цены дома на одну семью до 550 000 долларов в прошлом месяце. Между тем, средняя цена как кондоминиума, так и комплекса выросла на четыре процента, до 395 000 долларов и 739 500 долларов соответственно.

Количество активных предложений за февраль подскочило на 18% по сравнению с годом ранее до 18 110, в то время как количество новых предложений выросло на 32% до 6 769.

Директор по анализу рынка QPAREB Чарльз Брант говорит, что увеличение числа активных предложений на рынке “было быстро поглощено проявлением все еще очень значительного скрытого спроса”, при этом многие покупатели стремятся извлечь выгоду из того, что они считают благоприятными условиями торгов.

Брант называет это “динамичным началом года” с точки зрения активности продаж, которую он связывает с такими факторами, как устойчивый миграционный поток после окончания пандемии и оптимизм в преддверии ожидаемого снижения ставок Банком Канады позднее в этом году.

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