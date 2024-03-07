Сегодня – день рождения Андрея Миронова. Ему могло бы исполниться 83 года. Памяти артиста…

Сегодняшний именинник – Андрей Александрович Миронов – родился 7 марта 1941 года в Москве, в семье известных, популярных артистов. С детства его окружала атмосфера творчества и неизменных дух театра, поэтому поступление Миронова в Театральное училище имени Щукина не было неожиданностью ни для кого.

Известнейший артист, на счету которого незабываемые работы в кино и театре, прожил очень короткую, но невероятно яркую творческую жизнь. Давайте вскользь пробежимся по некоторым его ролям!

Дима Семицветов из «Берегись автомобиля», которому отравляет жизнь советская система, не позволяющая открыто жить так, как он хочет, да и «любимый» тесть, сыплющий солдатскими шуточками, тоже, в общем, не подарок к празднику. А фразочка «Жениться нужно на сироте» быстро ушла в народ.

Роль Гены Козодоева из «Бриллиантовой руки» принесла Андрею Миронову просто сумасшедшую популярность. Режиссер Леонид Гайдай отказался в этом фильме от своей любимой «троицы» Моргунов – Никулин – Вицин, введя новую пару жуликов – Гешу и Лёлика (Миронова и Папанова). Дуэт оказался настолько удачным, что их диалоги, фразочки и незадачливые похождения веселят уже не одно поколение зрителей.

«Женюсь, женюсь, какие могут быть игрушки…» – утверждает его Фадинар в «Соломенной шляпке». Да и в другом фильме – «Небесные ласточки» – в его героя, композитора Флоридора, влюблены две абсолютно разные по темпераменту дамы: строгая настоятельница пансиона и кокетка-звезда певица Карина, сыгранная Людмилой Гурченко.

Знатоки Ильфа и Петрова могут долго спорить, кто лучший Бендер. Мне очень нравится в этой роли романтик Миронов и абсолютно не вижу Юрского в роли Остапа Сулеймана… Кому-то мил Гомиашвили. На то и жизнь, чтоб выбор был в итоге! Но не будете же вы спорить, что именно Андрей Миронов создал ироничного романтика, которому в советской стране было как-то тесновато. Поэтому несбыточная мечта о райском месте – Рио-де-Жанейро -живет в его грустных голубых глазах настолько искренне, как ни в чьих других. И обратите внимание на искусство перевоплощения: у Миронова мягкие черты лица, а в романе Остап с «медальным профилем». Что мы видим на экране? Именно этот медальный профиль, миловидного и совершенно не брутального внешне артиста. Да, таковое перевоплощение только у одного из трех Бендеров советского разлива. Гений моего любимого Марка Анатольевича и здесь явно виден!

Кстати, у Захарова Миронов сыграл еще и в «Обыкновенном чуде». «Вы привлекательны, я – чертовски привлекателен». И ведь прав же, а! Именно –привлекателен и обаятелен! А уж поёт как! «А! Ба-боч-ка! Крылышками бяк-бяк-бяк!» Неподражаемо! Министр-администратор удался!

Кстати, о Марке Анатольевиче. Кто, как я, прочел все его книги (последнюю буквально вчера), помнит о том, как он рассказывал о том, какое на него влияние оказал наш сегодняшний именинник.

Много лет тому назад Захаров пришел работать в Театр Сатиры (кстати, кто аргументированно мне объяснит, с какой буквы должно писаться второе слово?).

Начинающий тогда режиссер ставил спектакль «Доходное место». В нем одну из главных ролей как раз и сыграл Миронов. В своей книге «Ленком» – мой дом» Марк Анатольевич рассказывал, что репетиции шли очень вяло. Они ему запомнились только благодаря Андрею Миронову. Актер беспрерывно забрасывал Захарова вопросами: «Зачем я это делаю?», «Зачем я подошел к окну?», «Почему мне надо сесть?», «Какое действие у меня при слове «Здравствуйте?» И так далее, и в том же духе…

И в тот момент Марк Анатольевич терялся. В результате, он стал к каждой репетиции подходить более тщательно. Продумывать каждый сценический поступок. «Моя «въедливость» сформировалась во мне во многом под влиянием мироновской «въедливости», – отмечал Захаров.

Андрей Миронов жил на сцене, на ней и умер. В августе 1987-го, в Риге, практически доиграв «Женитьбу Фигаро», Миронова настигло кровоизлияние в мозг.

Вечером того же дня Миронов должен был выйти на сцену театра в городе Шяуляй. Свободных мест на мероприятие, естественно, не осталось еще задолго до намеченной даты. В связи со смертью актера руководство ДК предложило зрителям вернуть деньги за отмененный концерт. Билеты не сдал никто…

С Днем Рождения, Андрей Александрович! Мы говорим Вам – «До свиданья!» А прощанье – не для нас!

Спасибо, что были, спасибо, что есть! И спасибо, что точно будете с нами еще долго-долго!

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