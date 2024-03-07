Подросток из Квебека утонул у берегов Флориды

Тело подростка из Квебека было найдено в Мексиканском заливе. 17-летний Уильям Чжан приезжал во Флориду со своей командой в лагерь по плаванию. Он не вернулся на берег по окончании тренировки по плаванию в среду утром.

Звонивший в службу 911 сообщил местным властям, что пловца унесло в море. Офис шерифа округа Пинеллас на западно-центральном побережье Флориды подтвердил смерть мальчика в среду в 10:30 вечера.

Начальник пожарно-спасательной службы Пинеллас Санкоаст Джеффри Дэвидсон сообщил местным СМИ, что в среду утром вода была неспокойной и были видны сильные течения, но с течением дня условия улучшились.

Он сказал, что группа пловцов находилась “в паре сотен ярдов от берега”.

Поисковые работы проводились Управлением шерифа округа Пинеллас, полицейским департаментом Индиан-Шорс, пожарно-спасательной службой Пинеллас-Санкоаст, Комиссией по охране рыбы и дикой природы Флориды (FWC) и береговой охраной Соединенных Штатов.

Чжан был обнаружен и объявлен мертвым в среду в 17:23.

Полиция сообщает, что инцидент не выглядит подозрительным по своей природе, и ближайшие родственники были уведомлены о произошедшей трагедии.

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