Лука Рокко Маньотта живет «лучше, чем большинство канадцев», осуждают консерваторы

Депутаты-консерваторы подвергли резкой критике федеральное правительство после того, как узнали, что Лука Рокко Маньотта был переведен в учреждение средней строгости два года назад.

41-летний Магнотта отбывает пожизненное заключение за убийство студента Цзюнь Линя в Монреале в 2012 году. Это зверское убийство попало в заголовки международных газет, особенно потому, что акты некрофилии и каннибализма были записаны на видео и опубликованы в социальных сетях.

В понедельник член парламента от консерваторов Фрэнк Капуто опубликовал на платформе X видео, в котором описывается его визит в Ла Маказа – тюрьму средней строгости, расположенную в Мон-Тремблан, – чтобы ознакомиться с условиями жизни известного серийного насильника и убийцы Поля Бернардо.

Во время экскурсии по заведению г-н Капуто сказал, что «один из охранников заметил, что Лука Маньотта проходил рядом с ним».

Видео г-на Капуто, в котором говорится, что «самые ужасные убийцы Канады живут лучше, чем большинство канадцев», с тех пор было просмотрено почти полмиллиона раз, и несколько депутатов от консерваторов высказались по этому поводу.

Лидер Консервативной партии Канады (КПК) Пьер Пулиевр возложил ответственность за передачу г-на Маньотты на премьер-министра Джастина Трюдо и на законопроект C-83, закон, принятый в 2019 году с целью внесения изменений в исправительную систему, в частности, для «обеспечения того, чтобы что тюрьма, в которой содержатся заключенные, должна быть той, которая обеспечивает им наименее ограничительные условия, необходимые для человека».

Лидер консервативного парламента Эндрю Шеер, со своей стороны, сослался на недавний законопроект либералов о реформе залога, который его партия осудила.

“Трюдо не только позволяет опасным преступникам вернуться на улицы, но и, находясь за решеткой, получает роскошный пакет услуг»,-написал он на X. «И за ваш счет!»

Представитель канцелярии министра общественной безопасности Доминик Леблан возразила, что решения, касающиеся уровня безопасности заключенных, находятся в ведении служба исправительных учреждений Канады (CSC).

«Все решения о переводе заключенных принимаются независимо должностными лицами SCC»,-написал Жан-Себастьян Комо, пресс-секретарь министра ЛеБлана, в электронном письме, отправленном CTV News. «Безопасность общественности и сотрудников SCC является их главной заботой».

В ответе, отправленном по электронной почте CTV News в понедельник, представитель SCC Кевин Антонуччи написал, что исправительная система Канады «в основном основана на реабилитации правонарушителей», независимо от того, как долго они отбывают наказание.

«Этот преступник находится в безопасности за решеткой почти десять лет», – написал г-н Антонуччи.

«Наша конечная цель – обеспечить безопасность населения – и это именно то, что мы продолжаем делать»,-добавил он. «Чтобы было ясно, в последнее время не произошло никаких изменений в отношении статуса этого правонарушителя, как, по-видимому, предполагают отчеты».

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