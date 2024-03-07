Иммиграция с Александрой Мельниковой. Украинцев перестали пускать в Канаду?

К сожалению, ко мне пришли новости, что некоторых прибывающих в Канаду украинцев перестали пускать в Канаду и фактически заворачивают на границе и отправляют ближайшим рейсом домой, откуда они прилетели.

Когда Вас могут развернуть в аэропорту (на границе) и депортировать обратно?

Когда вы получаете визу в Канаду это еще не конечный результат. Конечное решение впустить или не впустить вас в Канаду за офицером приграничной службы в аэропорту. По правилам, вы должны продолжать отвечать условиям, по которым вам выдали эту визу на момент прилета в Канаду. Обратите внимание, вас могут не пустить в Канаду и выдать вам ордер покинуть ее в 2 случаях:

1. Вы перестали отвечать тем условиям, по которым вам выдали визу ранее. Например, вы получили визу КАУЕТ полтора года назад, а решили приехать только сейчас. На границе вас спрашивают, чем вы занимались эти полтора года и обновляют ваш файл. Если обновленная информация не отвечает требованиям КУАЕТ или обычной визитерской визы – вас имеют право развернуть на границе и следующим рейсом отправить обратно, даже не выпуская из аэропорта. Это называется – removal order (не путайте с депортацией)

2. Вас пригласили на подробное интервью по прилету и обнаружилось, что информация, которую вы заявили в визе и информация, которую вы даете офицеру, НЕ СОВПАДАЕТ – вас тоже имеют право отправить обратно.

Что делать, если вас хотят отправить обратно, а вы хотите остаться?

1. НЕ ПОДПИСЫВАТЬ НИКАКИХ БУМАГ

2. СКАЗАТЬ, ЧТО ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО НА ЮРИСТА И СВЯЗАТЬСЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ. Юрист, который занимается этими ситуациями, ЗНАЕТ, ЧТО ДЕЛАТЬ.

Кто имеет право разбираться с пограничниками?

— адвокат по иммиграции (который имеет знания в этом)

—консультант по иммиграции, с особой лицензией (лицензия на представление дел по беженству и депортационным ордерам), которая у меня есть.

Обратите внимание, эти услуги достаточно дорогие, так как специалистов в этой области мало, знания специфические, а общаться с пограничниками – это еще то себе «удовольствие»

Александра Мельникова, консультант по иммиграции в Канаду,

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