В Монреале разгорелся скандал, затронувший профессиональное сообщество стоматологов.
Дантист Виктор Дорохин был временно отстранен от практики на три месяца и оштрафован на 10 000 долларов за серию расистских, вульгарных высказываний и неуместных жестов.
Эти инциденты произошли в январе 2023 года на конференции для студентов-стоматологов, организованной Федерацией канадских студенческих ассоциаций стоматологов.
Ситуация достигла кульминации после того, как в мае того же года были поданы две жалобы в дисциплинарный совет Ордена стоматологов Квебека.
Стоматолог отверг обвинения, когда они были впервые высказаны, но позже изменил свою позицию.
В 2023 году он предстал перед серией дисциплинарных слушаний и признал себя виновным по жалобам в январе.
Дорохин признался в совершении ряда неподобающих действий, включая расистские и сексистские комментарии в адрес участников конференции и представителей компаний:
«Ты с этим носом похожа на персидского еврея», «Тебе нравятся чертовы коренные жители», «Ты всего лишь маленькая кукла с большими сиськами» и «Как хорошо, что у тебя большая грудь».
Среди многочисленных комментариев г-н Дорохин признался, что сделал на конференции, помимо того, что поцеловал руку представительнице компании и сказал ей, что она «сексуальна», а также сказал
нескольким людям, что у них «хорошая задница». Список продолжается более чем дюжиной вульгарных, расистских и сексистских комментариев.
Виктор Дорохин входил в совет директоров Канадской ассоциации стоматологов, но в организации заявили, что он больше не является директором совета с 22 апреля 2023 года.
Имена жертв не были включены в судебный документ, чтобы защитить их частную жизнь.
Он согласился пройти психотерапию и «взял на себя полную ответственность за свои действия и высказывания».
Он также должен заплатить за публикацию уведомления о решении суда в газете.
Среди прочего, он сделал неуместные замечания о внешности, что, по его собственному признанию, нанесло ущерб чести и достоинству его профессии.
Помимо дисциплинарных мер, Дорохин согласился пройти психотерапию и взять на себя полную ответственность за свои действия.
Такое поведение вызвало острое недовольство не только среди участников конференции, но и в профессиональном сообществе в целом.
Отстранение Дорохина от должности директора совета Канадской ассоциации стоматологов и штраф стали четким сигналом о недопустимости такого поведения среди профессионалов высокого уровня.
Этот случай подчеркивает важность поддержания высоких этических стандартов в медицинском сообществе и демонстрирует последствия для тех, кто их нарушает.
С другой стороны от неоскорблённых слышны слова поддержки:
“В сложившейся ситуации доктор Дорохин проявил мужество, признав свои ошибки и взяв на себя полную ответственность за свои действия.
Его согласие пройти психотерапию и компенсировать нанесенный ущерб говорит о его искреннем желании исправиться и восстановить свое профессиональное имя.
Такое поведение заслуживает уважения и понимания, а не осуждения. Подобные испытания сделают его только сильнее, и он выйдет из этой ситуации более мудрым и ответственным профессионалом.
Скандал вокруг доктора Виктора Дорохина в Монреале подчеркивает несколько ключевых моментов, важных для профессиональных сообществ и общества в целом:
- Важность профессиональной этики и уважения. Действия доктора Дорохина нарушили основные принципы профессионального поведения, демонстрируя отсутствие уважения к коллегам и участникам конференции. Это напоминает о необходимости поддержания высоких этических стандартов в любой профессии.
- Серьезность последствий за неэтичное поведение. Отстранение от практики и штраф подчеркивают, что профессиональные сообщества и организации готовы принимать строгие меры в отношении тех, кто нарушает установленные нормы и стандарты.
- Значение ответственности и исправления. Согласие доктора Дорохина пройти психотерапию и взять на себя полную ответственность за свои действия указывает на признание важности личной ответственности и возможности исправления.
- Защита частной жизни и достоинства пострадавших. Невключение имен жертв в судебные документы подчеркивает стремление защитить их частную жизнь и достоинство.
В целом, этот случай выявляет критическую важность этических норм в профессиональной деятельности, а также показывает, что нарушение этих норм влечет за собой серьезные последствия, включая общественное порицание и профессиональные санкции.
А может быть причина этого скандала совсем в другом?
Выпускник Монреальского университета 2009 года, доктор Дорохин владеет и практикует в основном в клинике в Мирабель под названием «Centre Dental des Saules».
В настоящее время стоматолог уехал в Северо-Западные территории, где у него есть еще одна стоматологическая клиника.