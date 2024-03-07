Прискорбный факт: Виктора Дорохина, дантиста из Монреаля отстранили от работы за сексистские и расистские высказывания

Виктор Дорохин, стоматолог из Монреаля, отстранен от работы на 3 месяца и оштрафован на $10 000 за расистские и вульгарные высказывания и жесты во время конференции для студентов-стоматологов.

В Монреале разгорелся скандал, затронувший профессиональное сообщество стоматологов.

Дантист Виктор Дорохин был временно отстранен от практики на три месяца и оштрафован на 10 000 долларов за серию расистских, вульгарных высказываний и неуместных жестов.

Эти инциденты произошли в январе 2023 года на конференции для студентов-стоматологов, организованной Федерацией канадских студенческих ассоциаций стоматологов.

Ситуация достигла кульминации после того, как в мае того же года были поданы две жалобы в дисциплинарный совет Ордена стоматологов Квебека.

Стоматолог отверг обвинения, когда они были впервые высказаны, но позже изменил свою позицию.

В 2023 году он предстал перед серией дисциплинарных слушаний и признал себя виновным по жалобам в январе.

Дорохин признался в совершении ряда неподобающих действий, включая расистские и сексистские комментарии в адрес участников конференции и представителей компаний:

«Ты с этим носом похожа на персидского еврея», «Тебе нравятся чертовы коренные жители», «Ты всего лишь маленькая кукла с большими сиськами» и «Как хорошо, что у тебя большая грудь».

Среди многочисленных комментариев г-н Дорохин признался, что сделал на конференции, помимо того, что поцеловал руку представительнице компании и сказал ей, что она «сексуальна», а также сказал

нескольким людям, что у них «хорошая задница». Список продолжается более чем дюжиной вульгарных, расистских и сексистских комментариев.

Виктор Дорохин входил в совет директоров Канадской ассоциации стоматологов, но в организации заявили, что он больше не является директором совета с 22 апреля 2023 года.

Имена жертв не были включены в судебный документ, чтобы защитить их частную жизнь.

Он согласился пройти психотерапию и «взял на себя полную ответственность за свои действия и высказывания».

Он также должен заплатить за публикацию уведомления о решении суда в газете.

Среди прочего, он сделал неуместные замечания о внешности, что, по его собственному признанию, нанесло ущерб чести и достоинству его профессии.

Помимо дисциплинарных мер, Дорохин согласился пройти психотерапию и взять на себя полную ответственность за свои действия.

Такое поведение вызвало острое недовольство не только среди участников конференции, но и в профессиональном сообществе в целом.

Отстранение Дорохина от должности директора совета Канадской ассоциации стоматологов и штраф стали четким сигналом о недопустимости такого поведения среди профессионалов высокого уровня.

Этот случай подчеркивает важность поддержания высоких этических стандартов в медицинском сообществе и демонстрирует последствия для тех, кто их нарушает.

С другой стороны от неоскорблённых слышны слова поддержки:

“В сложившейся ситуации доктор Дорохин проявил мужество, признав свои ошибки и взяв на себя полную ответственность за свои действия.

Его согласие пройти психотерапию и компенсировать нанесенный ущерб говорит о его искреннем желании исправиться и восстановить свое профессиональное имя.

Такое поведение заслуживает уважения и понимания, а не осуждения. Подобные испытания сделают его только сильнее, и он выйдет из этой ситуации более мудрым и ответственным профессионалом.

Скандал вокруг доктора Виктора Дорохина в Монреале подчеркивает несколько ключевых моментов, важных для профессиональных сообществ и общества в целом:

Важность профессиональной этики и уважения. Действия доктора Дорохина нарушили основные принципы профессионального поведения, демонстрируя отсутствие уважения к коллегам и участникам конференции. Это напоминает о необходимости поддержания высоких этических стандартов в любой профессии. Серьезность последствий за неэтичное поведение. Отстранение от практики и штраф подчеркивают, что профессиональные сообщества и организации готовы принимать строгие меры в отношении тех, кто нарушает установленные нормы и стандарты. Значение ответственности и исправления. Согласие доктора Дорохина пройти психотерапию и взять на себя полную ответственность за свои действия указывает на признание важности личной ответственности и возможности исправления. Защита частной жизни и достоинства пострадавших. Невключение имен жертв в судебные документы подчеркивает стремление защитить их частную жизнь и достоинство.

В целом, этот случай выявляет критическую важность этических норм в профессиональной деятельности, а также показывает, что нарушение этих норм влечет за собой серьезные последствия, включая общественное порицание и профессиональные санкции.

А может быть причина этого скандала совсем в другом?

Выпускник Монреальского университета 2009 года, доктор Дорохин владеет и практикует в основном в клинике в Мирабель под названием «Centre Dental des Saules».

В настоящее время стоматолог уехал в Северо-Западные территории, где у него есть еще одна стоматологическая клиника.