Пропалестинские группировки получили судебный запрет на акцию протеста у монреальской синагоги

Пропалестинским группам был вынесен судебный запрет во время демонстрации у синагоги в Кот-де-Неж во вторник, запрещающий им протестовать в радиусе 50 метров от определенных зданий еврейской общины сроком на 10 дней.

Решение, подписанное судьей Верховного суда Сержем Годе, было вынесено после того, как пропалестинские протестующие и произраильские контрдемонстранты несколько ночей подряд сталкивались у еврейских учреждений.

“Существуют положения Уголовного кодекса, которые запрещают проводить незаконные собрания с целью нарушения спокойствия соседей, закрывая при этом лицо”, – сказал Нил Оберман, адвокат, представляющий интересы истцов.

В понедельник протестующие заблокировали доступ к зданию Федерации, где трое бывших израильских солдат проводили беседу с общественностью о дипломатии в регионе. Демонстрация переросла в насилие, и двое мужчин были арестованы.

Во вторник многие из тех же протестующих провели еще один митинг в нескольких кварталах от испано-португальской синагоги, где группа компаний по недвижимости проводила информационную сессию о покупке недвижимости в Израиле.

Среди районов, в которых была указана недвижимость для продажи, были поселения на оккупированном Западном берегу, считающиеся незаконными в соответствии с международным правом и не признанные правительством Канады.

“Я называю это собранием ненависти”, – сказал Оберман о протестах. “Собрание, стремящееся вызвать запугивание и ненависть к определяемому меньшинству по единственной причине: они верят, что то, что они делают, является точным и справедливым”.

Федерация CJA и испанская и португальская синагоги являются истцами, которые запросили судебный запрет, и оба их здания включены в список шести, где протесты будут незаконными до 15 марта.

“Я думаю, это совершенно нелепо”, – сказала Сара Бойвин, член организации “Независимые еврейские голоса”, одной из пяти групп, названных ответчиками по судебному запрету. “Делается вид, что эти протесты направлены против еврейского народа, в то время как израильские военные только что убили 30 000 палестинцев. Это полностью лишено контекста, и они полностью игнорируют тот факт, что мы, евреи, являемся соорганизаторами этих демонстраций”.

Montreal4Palestine, the Palestinian Youth Movement, Alliance4Palestine.qc и одно частное лицо являются другими четырьмя обвиняемыми.

Судебный запрет разрешает истцам обратиться в полицию для приведения приказа в исполнение.

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