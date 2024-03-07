Король Карл III проводит аудиенцию с премьер-министром Канады Джастином Трюдо

Король Карл III поговорил с премьер-министром Джастином Трюдо в среду, написала Royal Family в социальных сетях.

Отдел коммуникаций Букингемского дворца не предоставил подробностей встречи, кроме подтверждения, что она состоялась и была информативной и продуктивной.

Также в среду король встретился с послами Алжира и Мавритании, чтобы принять их “верительные грамоты”, которые знаменуют начало их работы.

Букингемский дворец объявил в прошлом месяце, что король временно отошел от выполнения государственных обязанностей, чтобы пройти курс лечения от рака.

5 февраля стало известно, что он начал “график регулярных процедур”, что комментаторы назвали “беспрецедентным” уровнем прозрачности частной жизни членов королевской семьи. Трюдо тогда написал, что он “надеется на быстрое и полное выздоровление”.

Генерал-губернатор Мэри Саймон, представляющая монарха в Канаде, также выразила свои наилучшие пожелания королю и приветствовала его открытость в отношении своего здоровья.

“Мы восхищаемся силой и решимостью короля, когда он борется с этой болезнью”, – говорится в ее заявлении.

В конце прошлого года, до того, как появились новости о диагнозе короля, он и Камилла планировали майский визит в Канаду, согласно неподтвержденным сообщениям в британской прессе.

Король Карл III не был в Канаде в своем нынешнем статусе. Как принц Уэльский, он совершил к нам 16 официальных визитов.

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