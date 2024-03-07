Монреальский каток в Старом Порту закрывает сезон

Ну, ведь и правда – весна на дворе! И в этом году она пригла к нам как-то резко, быстро и не по-канадски рано! Но тем не менее – пришла. И значит, катку в Старом Порту опять придется быть закрытым до зимы.
“Текущая температура затрудняет поддержание хорошего качества льда”, – сказал пресс-секретарь Стивен Пойтевин.
Но справедливости ради стоит отметить то, что сказал господи Пойтевин: каток был открыт всего на два дня меньше, чем в сезоне 2022/23. То есть, даже ранняя весна практически не нарушила режима работы любимого катка монреальцев.
Но катки-рефрижераторы на Эспланаде Транквиль, Бивер-Лейк и в Кэбот-сквер значатся на сайте города как открытые. Так что любителям поскользить на льду есть куда пойти и повеселиться. Ну, а с теми, для кого сезон катания на коньках окончен – ждем весны и тепла.
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