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Новости В Канаде самолет с пассажирами на борту получил удар молнии.

В Канаде самолет с пассажирами на борту получил удар молнии.

Виктория Христова Мар 7, 2024 Новости, Новости Канады Комментарии к записи В Канаде самолет с пассажирами на борту получил удар молнии. отключены 65 Просмотров

Удар произошел в самолете, который взлетел из международного аэропорта Ванкувера.

Самолет Boeing 777, направлявшийся в Лондон, успешно долетел до пункта назначения и приземлился.

Издание Citynews сообщает, что Boeing 777-300 авиакомпании Air Canada совершал полет в Лондон с пассажирами на борту, когда его поразила молния.

Несмотря на удар электрическим разрядом, самолет Air Canada продолжил свой полет.

Благодаря специальной системе подавления молний на борту самолета, трагедии удалось избежать.

Молния ударила в самолет вскоре после его вылета из международного аэропорта Канады.

По информации Национальной метеорологической службы США, пассажирские самолеты время от времени подвергаются ударам молнии, что происходит один или два раза в год.

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