Министр Квебека признает, что Нортволд не был бы построен, если бы требовалась экологическая экспертиза

Оппозиционные партии в Квебеке критикуют министра окружающей среды Бенуа Шаретта, который заявил La Presse во вторник, что аккумуляторный завод Northvolt не был бы построен, если бы компании пришлось пройти BAPE (экологическую оценку).

Член партии “Солидарность Квебека” (QS) Гарун Буаззи осудил то, что, по его мнению, является “массовым разрушением социальной приемлемости аккумуляторной промышленности посредством подобных действий”.

Буацци считает, что еще есть время для создания BAPE, и говорит, что это не обязательно будет означать, что Northvolt покинет Квебек. В то же время он утверждает, что ускоренный процесс был бы возможен.

В интервью La Presse во вторник министр окружающей среды заявил, что BAPE слишком надолго задержало бы проект по производству аккумуляторных батарей, что поставило бы под угрозу его завершение. По словам Шаре, крайне важно действовать быстро, если правительство хочет достичь своих целей по сокращению выбросов парниковых газов.

Либерал из MNA Виржини Дюфур приветствовала тот факт, что министр “наконец-то продемонстрировал некоторую прозрачность”, но утверждает, что “социальная приемлемость проекта продолжает снижаться, и это связано с отсутствием прозрачности у CAQ”.

По ее мнению, в этом досье все еще слишком много “серых зон”, и поэтому она призывает к “срочной встрече” с Шаре.

“Если бы мы могли провести встречу, чтобы прояснить любые сомнения, тогда мы все могли бы двигаться в одном направлении в этом проекте”, – сказала она в интервью канадской прессе.

Согласно PQ MNA Жоэлю Арсено, министр “признает, что в течение нескольких недель вводил квебекцев в заблуждение относительно изменения правил. Он признает, что Northvolt получила все привилегии, которые хотела.

“Своими заявлениями министр доказывает, что он отказывается от своих обязанностей по защите окружающей среды, обеспечению сохранения и приумножения биоразнообразия и играет ключевую роль в изменении климата в устойчивой перспективе, чтобы поддержать развитие производства”, – сказал он в письменном заявлении, разосланном по электронной почте для канадской прессы.

Шаре ответил в среду утром. “Я продолжу повторять, что в Квебеке действует одна из самых строгих систем экологической оценки в Северной Америке. Отсутствие BAPE для первой фазы проекта Northvolt никоим образом не препятствует соблюдению стандартов компанией”, – написал он.

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