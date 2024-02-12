Новый жилищный закон: что изменится для владельцев и арендаторов в 2024 году?

После нескольких месяцев бурных дебатов правительство готовится принять закон министра Франции Элен Дюрансо, который призван стать ответом на жилищный кризис.

Однако, по мнению оппозиции, законопроект не достигает цели, поскольку не исправляет механизм контроля за ценами на аренду, который «вышел из-под контроля». Вот что этот закон скоро изменит в нашей жизни.

Безусловно, самый спорный элемент закона Дюрансо, арендодатели смогут отказать арендатору в передаче его аренды кому-либо другому по той же цене по «несерьезной» причине, но взамен они должны будут согласиться расторгнуть договор аренды, чтобы позволить арендатору, желающему уехать до истечения срока действия договора, сделать это.

Согласно новому закону, арендатор, который не отвечает на уведомление о выселении, будет считаться отказавшим в нем, а не принятым по умолчанию, как в настоящее время. Домовладелец, который хочет выселить своего арендатора, должен будет затем отстаивать свою точку зрения в административном жилищном суде (TAL).

И когда выселение произойдет, домовладельцы будут обязаны выплатить Арендатору компенсацию в размере месячной арендной платы , умноженной на количество лет проживания в доме . Максимальная компенсация может быть текущая арендная плата умноженная на 24 месяца. Раньше пособие выплачивалось всего за три месяца арендной платы, и арендатору нужно было отстаивать свое дело перед TAL, чтобы получить больше.