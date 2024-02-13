Подросток из Канады воссоздал оружие Архимеда

Школьник из Канады, обладающий удивительным талантом и техническими навыками, смог воссоздать одну из самых запоминающихся изобретений из древности – легендарный “Огненный луч” Архимеда.

Великий древнегреческий ученый и инженер оставил после себя множество загадок и трудно проверяемых рассказов о своих открытиях и изобретениях.

История Архимеда пронизана удивительными моментами, которые дошли до нас благодаря работам историков Полибия, Цицерона и Плутарха. Одна из них рассказывает о том, как Архимед с помощью рычага сдвинул огромный корабль, поражая своих современников своими силами.

Другая легенда утверждает, что он использовал зеркала для направления солнечного света на вражеские суда, спасая Сиракузы от опасности. Некоторые даже утверждают, что он смог бы сместить с места даже саму землю.

Легендарный “Огненный луч” Архимеда, о котором упоминает математик из Византии Анфимий из Тралла, вызывает споры ученых. Здесь предполагается, что Архимед использовал зеркала, чтобы сфокусировать солнечный свет и поджечь вражеские корабли.

В 1973 году греческий ученый Иоаннис Саккас провел полномасштабный эксперимент, в попытке зажечь деревянный корабль с помощью зеркал. И вот сегодняшний день свидетельствует о том, что 12-летний Бренден Сенер воссоздал миниатюрную версию этого оружия, демонстрируя, что такая система может быть успешной.

Заменив солнце на лампу и корабли на картоны, молодой писатель смог увидеть, что энергия, сконцентрированная через зеркала, значительно повышает температуру поверхности объекта. Это говорит о том, что “Огненный луч” Архимеда, возможно, не просто легенда, но реальное оружие, способное причинить серьезный вред врагам.