В Канаде невеста отменила свадьбу из-за отказа гостей дарить по $1200

Девушка по имени Сьюзан решила устроить величественное свадебное торжество, на которое планировала потратить около $60 тысяч.

Чтобы набрать необходимую сумму, невеста просила каждого приглашенного гостя подарить ей и жениху $1200.

Организацию роскошного мероприятия молодоженам посоветовал экстрасенс. “У нашей любви был сказочный характер, поэтому мы хотели устроить экстравагантную свадьбу. Мы получили рекомендацию от местного экстрасенса выбрать самый дорогой вариант”, – рассказала Сьюзан.

Однако грандиозным планам пары не суждено было сбыться. Подавляющее большинство родственников и друзей отказалось выполнить просьбу пожертвовать $1200, согласились только восемь человек.

Тогда невеста впала в ярость и решила не только отменить свадьбу, но и расстаться с возлюбленным. Сьюзан объявила о своем решении в социальных сетях и заявила, что не считает свою просьбу к гостям “чем-то особенным”.

“Как мы могли провести мечтательную свадьбу без достаточного финансирования? Если вы не были готовы внести свой вклад, то вы не заслуживали быть гостем на нашей эксклюзивной свадьбе. Ведь это событие происходит раз в жизни”, – заявила она.

Ранее в Китае произошел необычный случай. Житель провинции Хэбэй решил избежать традиции выкупа невесты, которая должна подтверждать готовность жениха вступить в брак. Вместо выполния множества шутливых испытаний, чтобы попасть в комнату невесты, мужчина пригласил друга-слесаря, чтобы тот вскрыл дверь, за которой находилась избранница.