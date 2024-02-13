Монреальского учителя обвинили в продаже работ учеников на личном сайте

Учителя из Монреаля обвинили в продаже работ своих учеников на личном сайте. Канадский преподаватель был привлечен к ответу за то, что использовал свой собственный сайт для продажи около 100 произведений искусства, созданных его учениками. Этот поступок вызвал подозрение и гнев у родителей.

Ученики средней школы Вествуд в Монреале сделали неожиданное открытие, когда в выходные зайдя на веб-сайт своего учителя рисования, обнаружили свои произведения искусства, доступные для покупки на кофейных кружках, чехлах для мобильных телефонов и одежде.

“Представьте, что ваш 13-летний сын приходит домой сегодня и рассказывает, что его учитель рисования продает работы учеников в Интернете по 94 доллара за рисунок без их ведома!? Это полная нелепость,” написал отец одного из учеников, Джоэл Дебельфей, в социальных сетях.

Учитель, которого зовут Марио Перроном, не ответил на запросы Guardian относительно того, в чем он был уличен. На своем сайте этот предприимчивый житель Монреаля описывает себя как “вечного студента искусства”, чьи работы находятся в частных коллекциях в Канаде, США, Испании и Италии.

На сайте до сих пор можно найти более 90 работ, многие с названиями, в которых упоминаются имена студентов, создавших их. Интересными и необычными работами являются, например, такие как “Ужасный портрет Джулии” или “Ужасный портрет Шарлотты”.

Начиная с понедельника, ссылки на произведения искусства ведут к картинам Перрона, и студенческие работы больше не продаются. Школьный совет заявил, что “знает о ситуации и очень серьезно относится к этим обвинениям”, добавив, что расследование все еще продолжается.