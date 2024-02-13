Учительница из Альберты получила три года тюрьмы за секс с подростком

Бывшая учительница из провинции Альберта была приговорена к трём годам тюремного заключения за связь сексуального характера с подростком.

Согласно информации, опубликованной CTV News, 29-летняя Ребекка Маккаббин из города Медисин-Хат была арестована 16 декабря 2021 года по обвинению в изнасиловании и сексуальной эксплуатации несовершеннолетнего.

Сам подросток обратился в полицию, утверждая, что стал жертвой повторного сексуального насилия со стороны своего учителя начиная с января 2021 года.

Основное разбирательство по делу Маккаббин началось в феврале. Женщина признала себя виновной в первый же день слушания.

Она подтвердила, что с начала 2021 года вступала в сексуальные отношения с подростком шесть раз. В то время она работала в школе в поселке Данмор.

В итоге суд вынес приговор в виде трехлетнего заключения за сексуальную эксплуатацию несовершеннолетнего.

Кроме того, Маккаббин была обязана предоставить образец своей ДНК для внесения в базу данных правоохранительных органов.

Ранее в США учительница физкультуры признала, что поддерживала сексуальные отношения с 14-летним подростком. Расследование против 25-летней женщины началось после обращения матери ученика в полицию.