Запасы пшеницы в Канаде могут оказаться вдвое выше из-за низкого спроса

Канада столкнулась с проблемой избыточных запасов пшеницы дурум, обусловленных низким спросом.

Согласно информации, представленной изданием “The Western Producer”, компания Purely Canada Foods прогнозирует, что запасы зерновой сорта могут превысить 1 миллион тонн, что значительно превышает официальные прогнозы Минсельхоза Канады, в которых говорится лишь о 450 тысяч тонн.

В своих расчетах Минсельхоз использует оценку производства Statistics Canada в размере 4,05 миллиона тонн, но многие аналитики утверждают, что эта цифра занижена на 300-500 тысяч тонн.

С учетом крайне низкого спроса, Канаде будет трудно достичь поставленной цели экспорта в 3,2 миллиона тонн.

Ожидается, что весной аграрии Канады засеют пшеницей дурум примерно 6,12 миллиона акров, что на 1,4% больше, чем в прошлом году.

Однако эксперты компании Purely Canada Foods считают, что повышение будет ближе к 2-4%, поскольку цена на зерновую пшеницу остается на уровне более чем $2 за бушель выше, чем у яровой пшеницы.