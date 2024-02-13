Невероятный таунхаус в стиле «Индустриальный лофт»

Вы никогда не сможете себе представить, что находится за входной дверью этого дома в Торонто, интерьер которого напоминает некую индустрию.

Дом, расположенный по адресу 186 на улице Уоллес, находится рядом с популярной местной кофейней Wallace Espresso в городском районе Блордейл.

С его скромным и незаметным внешним видом, с деревянными панелями и арочными окнами, встроенными в кирпичный фасад, он намекает на интересный и необычный интерьер.

Однако, как только вы переступаете порог, все, что характерно для “классического таунхауса в Торонто”, исчезает, уступая место смеси жесткой индустриальной эстетики стиля лофт.

На первом этаже находится гостиная с открытой кирпичной кладкой и металлическими воздуховодами – резкий контраст с восстановленным камином, олицетворяющим викторианский стиль. Столовая и кухня оформлены в темных оттенках дерева, а в каждой комнате на каждом этаже настелен широкий деревянный пол.

Огромное окно в крыше освещает лестничную клетку, пропуская свет на всю высоту здания. Здесь преобладает дерево, замечательно сочетающееся с черной стальной лестницей. Арочные окна повторяют изгибы внутренних дверных проемов, с двумя огромными спальнями, расположенными по обе стороны лестничной площадки.

Наверху находится лофт, который может быть использован в качестве кабинета или офиса с видом на нижние этажи. Он также предоставляет доступ на крышу, откуда открывается захватывающий вид на башню CN Tower и центр города на востоке.

Этот таунхаус в Торонто с тремя спальнями и большой ориентировочной стоимостью 1,9 миллиона долларов (хотя, возможно, его можно продать и дороже) включает полностью оборудованный подвал, который может приносить доход от аренды. Также имеются два парковочных места, но, к сожалению, в доме отсутствует лифт для удобства перемещения по всем этажам.

Интересное и необычное решение для тех, кому надоели привычные канадские будни!