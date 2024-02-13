Пора покупать или подождать?

Покупать недвижимость или подождать – этот вопрос интересует каждого желающего выйти на рынок недвижимости

Несмотря на относительно высокие процентные ставки по ипотеке, ранок недвижимости в Монреале в январе был очень активным.

Продажи жилья в Монреале подскочили на 18% в январе.

Средняя цена дома на одну семью в январе составляла 535 000 долларов, что на 7% больше, чем в прошлом году, в то время как средняя цена на квартиру / кондо составляла 390 000 долларов, что на 5% больше, чем годом ранее. Средняя цена на многоквартирные дома выросла на 7 %.

Чарльз Брант, аналист Ассоциации Риелторов Квебека говорит, что объем сделок увеличился благодаря улучшению прогнозов относительно процентных ставок, которые, как ожидается, снизятся в этом году по мере снижения инфляции.

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.

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