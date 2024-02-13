Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Экономика Недвижимость Пора покупать или подождать?

Пора покупать или подождать?

Olga Ouspenski Фев 13, 2024 Недвижимость, Недвижимость с Ольгой Успенской, Новости Комментарии к записи Пора покупать или подождать? отключены 49 Просмотров

Покупать недвижимость или подождать – этот вопрос интересует каждого желающего выйти на рынок недвижимости

Несмотря на относительно высокие процентные ставки по ипотеке, ранок недвижимости в Монреале в январе был очень активным.

Продажи жилья в Монреале подскочили на 18% в январе.

 Средняя цена дома на одну семью в январе составляла 535 000 долларов, что на 7% больше, чем в прошлом году, в то время как средняя цена на квартиру / кондо составляла 390 000 долларов, что на 5% больше, чем годом ранее.  Средняя цена на многоквартирные дома выросла на 7 %.

Чарльз Брант, аналист Ассоциации Риелторов Квебека говорит, что объем сделок увеличился благодаря улучшению прогнозов относительно процентных ставок, которые, как ожидается, снизятся в этом году по мере снижения инфляции.

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками. 

У Вас остались вопросы, или Вы планируете купить/ продать Вашу недвижимость? Звоните (514) 999-9260 или оставляйте заявку на моем сайте www.RussianRealtorMontreal.com.

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2024, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*