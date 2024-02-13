Хотите спорткар Porsche? Купите квартиру за миллион!

Компания-риэлтор Price Emery Group, базирующаяся в Канаде, радует своих клиентов новым предложением, которое никого не оставит равнодушным.

В рамках акции, проходящей с 3 по 10 марта, компания обещает подарить спорткар Porsche всем покупателям квартир, стоимость которых превышает миллион долларов.

Price Emery Group акцентирует внимание на том, что это не аренда автомобиля, а именно подарок, который останется с покупателями навсегда. Клиенты могут выбрать квартиру в прекрасных городах Ванкувере или Монреале и воспользоваться этим уникальным предложением.

Отмечается, что модель Porsche, которая будет передана в качестве подарка, не была конкретно уточнена, однако ее выбор, вероятно, будет зависеть от стоимости приобретаемой недвижимости.

Одним из объектов недвижимости, участвующих в акции, является роскошный жилой комплекс Curv, расположенный в Ванкувере. Предполагается, что строительство комплекса будет завершено зимой 2029 года, и он будет включать 60 этажей и 358 кондоминиумов с одной, двумя или тремя спальнями.

Для тех, кто заинтересован, будет организовано специальное мероприятие, где можно будет приобрести квартиру и получить бесплатный автомобиль, который будет предоставлен в рамках акции. Помимо этого, на территории находится Porsche Center Vancouver.

Кроме спорткаров Porsche, покупатели квартир имеют шанс стать обладателями других предметов роскоши, включая поездку в Германию, часы Rolex и дизайнерские сумки.

О монреальских объектах недвижимости предлагается узнавать непосредственно у риэлторской компании.