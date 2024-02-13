“Жилищный вопрос” их только испортил”… А новинки eTVnet – всегда на благо!

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С выходом новой экранизации “Мастера и Маргариты” на ум то и дело приходят цитаты из этого бессмертного произведения Михаила Булгакова.

Например, “Жилищный вопрос” их только испортил”. Тем более, что “Жилищный вопрос” – это еще и название новинки сервиса интерактивного ТВ eTVnet.

Сюжет этого фильма интригует. Лиза и Егор только что поженились и находятся в поисках дома своей мечты. Они находят роскошный особняк у озера по очень привлекательной цене, но владелец, мрачный пожилой мужчина Иннокентий, ставит условие: он останется жить с молодоженами в одном доме до своей смерти, которая, по его словам, наступит совсем скоро. Лиза и Егор соглашаются, но очень скоро начинают жалеть об этом, ведь жизнь с дедом, не собирающимся на самом деле умирать, оборачивается чередой проблем и неприятностей.

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Время надежды

Ольга и Надя – студентки. Они учатся вместе с Егором – умным и порядочным мальчиком, который влюблен в Надю. Однажды он находит в себе смелость признаться Наде в своих чувствах, но его обходит более уверенный в себе Иван. Вскоре Надя и Иван женятся, и у них появляется ребенок, но Иван попадает в аварию и погибает, а в дом к Наде и ее мамы приходят бандиты. Как оказалось, Иван был должником для этих отъявленных головорезов, и теперь с его долгами придется рассчитываться Наде.

Чужой ребенок

Татьяна Баратова с мужем Михаилом работают на одной фирме. Она – юристом, он – инженером. После десяти лет счастливого брака Татьяна узнает, что у ее недотепы-мужа есть вторая семья и маленький ребенок Славик. Эта новость становится для нее настоящим шоком. Таня не может простить измену и уходит. Но любовнице Миши Яне оказывается недостаточно доходов Баратова. Она бросает сынишку на отца и уезжает на заработки в Турцию. В одиночку Миша не в силах справиться с мальчишкой, и ему ничего не остается, как обращаться за помощью к бывшей жене. Забота о чужом ребенке преображает Таню. Она смогла полюбить Славика как своего родного сына и, кажется, снова начала испытывать чувства к мужу. Но сколько продлится семейная идиллия? И что будет, когда вернется настоящая мать мальчика?

Цербер

1826 год, Санкт-Петербург. После подавления выступлений на Сенатской площади следственная комиссия начинает поиск участников восстания декабристов. Неожиданно в Петербурге происходит серия жестоких убийств – жертвами становятся те, кто донесли на декабристов. Возле тел убитых неизменно остается листок со строками из стихотворения молодого поэта Александра Пушкина. За расследование дела берутся московский сыщик и освобожденный из под ареста дворянин Александр Бошняк.

Великая. Золотой век

1763 год – первый после коронации Екатерины. Власть в ее руках, но, заняв трон, его необходимо удержать. Молодой императрице предстоит убедиться в том, что второе намного сложнее, чем первое, и только через десять лет она сама по праву назовет себя Самодержицей Всероссийской. Эти годы будут наполнены не только победами и свершениями, но и поражениями, потерями верных людей, предательством тех, кого она считала близкими, борьбой с дворцовыми интригами и происками врагов из-за границы.

Шоу Конфетка

Шоу “Конфетка” соберет непрофессиональных музыкантов и поможет их пока еще не признанным шедеврам по-настоящему зазвучать. Новое музыкальное сопровождение, профессиональная запись и звездные исполнители превратят любую песню в настоящую “конфетку”. Участниками программы станут музыканты-любители, которые мечтают о большой сцене, но пока известны только в узких интернет-кругах. Авторы шоу помогут им до неузнаваемости преобразить их песни. Каждая композиция получит новое дыхание благодаря звездам, которые исполнят их в новой аранжировке прямо в студии.

Выжить в Самарканде

“Выжить в Самарканде” – это масштабное шоу, в котором две команды – звездная и народная – столкнутся с двумя противоположными мирами Самарканда. С одной стороны, их будет ждать атмосфера прекрасной восточной сказки комплекса Silk Road Samarkand с роскошными отелями, бирюзовыми куполами, дворцами Вечного города и минаретами до небес. С другой – горный лагерь со спартанскими условиями, без воды, еды и нормальной постели. Какая из команд столкнется с роскошью, а какая – с горными хребтами – покажут испытания.