Компания Яндекс запустила нейробраузер

Яндекс представила новый браузер, который воплощает в себе самые передовые достижения в области нейросетей.

Этот инновационный продукт меняет подход к созданию и потреблению контента в сети, уничтожая языковые барьеры. Пользователи могут теперь преобразовывать и совершенствовать свои тексты прямо в интерфейсе браузера, а также создавать изображения.

Внедренные нейросети позволяют мгновенно переводить видео на восемь иностранных языков на русский, пересказывать их и добавлять субтитры. Чтобы сделать работу с новыми функциями максимально простой, Яндекс оснастил браузер обновленным дизайном.

Одной из ключевых возможностей нейробраузера является нейроредактирование. При помощи nейросети YandexGPT пользователи могут совершенствовать свои тексты на разных веб-платформах, включая электронную почту и социальные сети. Достаточно просто выделить кусок текста и выбрать одну из трех функций: исправление ошибок, сокращение или улучшение стиля.

Помимо этого, нейросети в браузере Яндекса активно используются для перевода видеоматериалов с японского и корейского на русский язык, а также для озвучивания. Они также могут кратко пересказывать иностранные видео на русском языке и генерировать субтитры в режиме реального времени.

Еще одной уникальной возможностью нейробраузера является генерация изображений при помощи нейросети YandexArt. Пользователи могут описать желаемое изображение текстом или голосом, и нейросеть самостоятельно его создаст. Это очень удобно для создания иллюстраций для социальных сетей, презентаций, аватаров, стикеров и мемов.

Браузер Яндекс также обеспечивает надежность и эффективность. Встроенная модель машинного обучения проверяет сайты на наличие фишинга и предупреждает пользователей о возможных угрозах. Также благодаря оптимизации процесса загрузки, время работы на компьютерах с медленными жесткими дисками существенно улучшилось.

Среди других функций браузера можно выделить сканирование QR-кодов во время просмотра видео, возможность работы с облачными вкладками и группами вкладок, а также быстрый перенос настроек и закладок из других браузеров в Яндекс.Браузер.

Все функции нейробраузера активируются через компактные меню, которые автоматически появляются рядом с контентом, где их можно использовать. Иконки данных функций отчетливо видны и привлекательны.