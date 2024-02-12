Два человека пропали без вести после пожара в доме в одном из городов на западе Квебека

Полиция сообщает, что сообщение о пожаре поступило около 8 часов утра в воскресенье, и три человека смогли выбраться из дома.
Сержант полиции провинции Квебек. Камилла Савуа говорит, что поиски продолжаются, чтобы выяснить, что случилось с двумя пропавшими людьми.
Пожарные из нескольких населенных пунктов потратили часы на то, чтобы взять пламя под контроль.
Савойя сообщает, что следователи и технические специалисты находятся на месте, чтобы определить причину пожара.
Община находится примерно в 55 километрах к северу от Оттавы в регионе Утауа (Outaouais).