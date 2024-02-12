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Новости Два человека пропали без вести после пожара в доме в одном из городов на западе Квебека

Два человека пропали без вести после пожара в доме в одном из городов на западе Квебека

Виктория Христова Фев 12, 2024 Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи Два человека пропали без вести после пожара в доме в одном из городов на западе Квебека отключены 43 Просмотров

Полиция провинции Квебек сообщает, что два человека числятся пропавшими без вести после того, как пожар охватил дом в муниципалитете Боумен в западном Квебеке.

 

Полиция сообщает, что сообщение о пожаре поступило около 8 часов утра в воскресенье, и три человека смогли выбраться из дома.

Сержант полиции провинции Квебек. Камилла Савуа говорит, что поиски продолжаются, чтобы выяснить, что случилось с двумя пропавшими людьми.

Пожарные из нескольких населенных пунктов потратили часы на то, чтобы взять пламя под контроль.

Савойя сообщает, что следователи и технические специалисты находятся на месте, чтобы определить причину пожара.

Община находится примерно в 55 километрах к северу от Оттавы в регионе Утауа (Outaouais).

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