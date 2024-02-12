После многочисленных взломов, монреалец инвестирует тысячи в противоугонную технику для своего джипа

Автомобильные кражи становятся все более распространенными по всей Канаде, особенно в Квебеке.

В то время как преступники нашли множество способов угонять автомобили, один житель Монреаля испытал на себе особенно необычный метод: потенциальные воры оторвали часть крыши его Jeep Wrangler.

Житель Пуэнт-Сент-Чарльз попросил не называть его имени, опасаясь возмездия. Он говорит, что его машину разбивали в общей сложности четыре раза, и он опасается, что на него могут напасть. “У нас было три попытки угона нашего автомобиля менее чем за 48 часов”, – сказал он в интервью. “Моя жена была напугана и очень беспокоилась”.

Согласно последним данным, число угонов транспортных средств в Квебеке стремительно растет. В 2022 году оно выросло на 50% по сравнению с предыдущим годом.

“С точки зрения затрат для страховщиков, это увеличение на 200%”, – сказал Пьер Бабински, директор по коммуникациям Страхового бюро Канады.

По данным бюро, ущерб составляет 1,2 миллиарда долларов. Это первый случай, когда претензии по угнанным автомобилям превысили отметку в миллиард долларов.

И независимо от того, являетесь ли вы жертвой угона автомобиля или нет, страховые взносы растут.

“В зависимости от вашего полиса вы платите 10% от вашей страховой премии только потому, что угоняется так много автомобилей”, – объяснил Бабински.

В четверг канадское правительство провело саммит по проблеме угона транспортных средств, и национальный план действий должен быть опубликован этой зимой.

Андре Дюрошер, представитель CAA Квебека, ожидает, что ресурсы будут перераспределены и увеличены для борьбы с этим видом преступлений.

“Будут сформированы различные подразделения с участием полиции Монреаля, полиции Квебека, Лонгейя, Лаваля, которые будут работать вместе и координировать свои действия, чтобы бороться с этим не на самом низком, а на самом высоком уровне”, – сказал он.

Джордж Ини, директор Ассоциации защиты автомобилей, сказал, что саммит будет полезным, но, по оценкам, потребуется не менее 24 месяцев, чтобы увидеть существенные изменения в нынешней ситуации. “Итак, что нам нужно, так это новый современный стандарт защиты, который немного затруднит угон автомобилей”, – сказал он.

До тех пор, по словам Ини, владельцы транспортных средств могут предпринять защитные меры, например, нанять профессиональную компанию для отслеживания вашего автомобиля или припарковаться в гараж, когда это возможно.

Это именно то, что делает наш неназванный владелец джипа в Монреале. Он установил противоугонные средства стоимостью 2500 долларов и больше не будет рисковать, паркуясь на улице.