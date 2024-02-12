Расследование по факту гибели полицейского начинается в городе Квебеке

В понедельник начнется судебное расследование по факту смерти сержанта полиции провинции Квебек, убитой при исполнении служебных обязанностей в марте прошлого года, и нападавшего на нее, который был убит сослуживцами.

Сержант Морин Бро была смертельно ранена ножом 27 марта при попытке произвести арест в Луисвилле, городке, находящемся примерно в 100 километрах к северо-востоку от Монреаля. Ее напарник также был ранен в результате нападения.

Исаак Бруйяр Лессар, мужчина, обвиняемый в ее убийстве, был застрелен полицией и в прошлом имел проблемы с психическим здоровьем, поскольку по меньшей мере пять раз был признан не привлекаемым к уголовной ответственности за прошлые преступления по причине неуравновенной психики.

Общественное расследование состоится в городе Труа-Ривьер, что на полпути между Монреалем и Квебек-Сити, и будет проходить под председательством коронера Геана Камеля.

Министр общественной безопасности провинции Франсуа Боннардель призвал провести общественное расследование, чтобы получить рекомендации по улучшению реагирования властей в будущем на подобные происшествия.

В прошлом месяце власти объявили, что против офицеров не будет выдвинуто никаких уголовных обвинений в связи с убийством Бруйяра Лессара.