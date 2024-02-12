Фонарики на Суперкубке: монреальцы освещают мероприятие

60 000 болельщиков были поприветствованы на стадионе Allegiant в воскресенье вечером во время Суперкубка.

С помощью специальных фонарей, свет которых был направлен от каждого зрителя на сцену, каждый из присутствовавших сделался непосредственным участником шоу. Кроме того, каждому были выданы специальные маленькие фонарики.

Создание этого волшебства начинается в монреальских офисах Pixmob.

“Когда вы зажигаете аудиторию, вы получаете реакцию толпы. Вы ощущаете то волнение, ту радость, которые исходят от толпы”, – сказал Николя Колье-Фурнье, ведущий программист Pixmob. Эта технология используется во всех видах живых мероприятий, от концертов до игр.

В прошлом месяце в Verdun Auditorium Pixmob осветил домашний матч команды Монреальской профессиональной женской хоккейной лиги. А в воскресенье он осветил крупнейшее спортивное событие года.

“Мы всегда гордимся собой, мы гордая компания. Мы гордимся тем, что делаем”, – сказал Колье-Фурнье в интервью CTV News. Это технология, которая постоянно развивается.

Инфракрасный свет на стадионе направлен на любую часть аудитории, создавая фигуры. Маленькие фонарики крепятся к смокингам, браслетам и бейджам.

По окончании шоу зрители возвращают гаджеты. Они возвращаются в монреальский офис для очистки и переработки.

Колье-Фурнье гордится тем, что может привнести частичку Монреаля на сцены по всему миру. “Мы ничего не принимаем как должное. Мы просто хотим сделать каждое шоу ярче”.