Что ждет Квебек в 2024 году? Обзор рынка и прогноз от ассоциации брокеров по недвижимости.

Квебекские риэлторы должны увидеть возвращение к нормальному рынку в этом году со стабильными ценами, продажами, близкими к историческим нормам, и без больших сюрпризов, прогнозирует Квебекская профессиональная ассоциация брокеров недвижимости (QPAREB).

Более спокойный рынок недвижимости даст покупателям и продавцам больше времени для выбора дома и проведения надлежащих переговоров. “Мы больше не участвуем в гонке”, говорит Стефани Лапьер, главный экономист QPAREB.

С учетом этого, лучше покупать дом в этом году, не участвуя в аукционах и не переплачивая 50тыс долларов выше начальной цены, выбирая ипотеку на один-три года с учетом снижения процентов под ипотеку в будущем.

“Поскольку процентные ставки останутся высокими в начале 2024 года, мы думаем, что продажи останутся низкими в начале года, но активность возрастет в течение года ”, – добавляет она.

Экономисты считают, что в течение 2024 года не должно быть существенных изменений в ценах на дома для одной семьи в провинции Квебек.

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Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.

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