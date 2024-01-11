В Перу объявили чрезвычайное положение на границе с Эквадором

Правительство Перу объявило чрезвычайное положение на всей границе с Эквадором.

Это решение было принято в связи с кризисом, который сейчас разворачивается в Эквадоре. Президент Перу Дина Болуарте организовала поездку министров обороны и внутренних дел в регион Тумбес, чтобы обсудить и принять необходимые меры по обеспечению безопасности на границе.

Отправка силовиков на северную границу направлена на усиление мер безопасности и поддержку полиции, которая уже находится на месте происшествия. По словам премьер-министра Альберто Отаролы, главы правительства Перу, объявление чрезвычайного положения распространяется на несколько регионов, включая Тумбес, Пьюра, Амазонас, Кахамарка и Лорето.

Главная цель данной инициативы – обеспечить безопасность и защиту интересов страны.

Охрану на границе Перу и Эквадора для закрытия прохода контрабандистам и нелегальным мигрантам усилила национальная полиция Перу и ее коллеги из Эквадора. Об этом 9 сентября сообщает El Peruano.

Наблюдение, организованное на протяжение 18 километров вдоль границы Перу и Эквадора позволяет лучше контролировать преступные действия как в перуанской провинции Зарумилья, так и в эквадорском кантоне Уакильяс.

Начальник полицейского управления Тумбеса генерал полиции Мануэль Гонсалес сообщил, что для наблюдения на международном мосту, соединяющем две страны, организована переброска 100 агентов и более 12 мобильных подразделений.