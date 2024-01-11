Воры на крыльце домов – ежедневная проблема в Западном Монреале

Западный Монреаль известен своими большими верандами, ибо в основном это спальный район с частными домами, но в праздничные дни эти веранды становятся большой мишенью для воров или пиратов на крыльце. Проще говоря, воры активизируют свои действия в этом районе.

“Это то, с чем мы сталкиваемся ежедневно”, – сказала член совета Западного Монреаля, ответственная за общественную безопасность Лорен Смолл-Пеннефатер. Она также сказала, что посылки регулярно крадут из домов, и, хотя в сообществе есть законы и сотрудники полиции, которые знают об этой проблеме, пираты на крыльце становятся умнее. И воруют чаще.

“Есть люди, которые следят за транспортными средствами, и когда они видят брошенную посылку, они идут и забирают ее, если никто не подходит к двери, чтобы занести ее в дом”, – сказала она.

Недавний опрос FedEx показал, что в Канаде растет число краж в подъездах. Согласно опросу, у каждого четвертого канадца была украдена посылка, и по мере того, как все больше людей устанавливают камеры видеонаблюдения в подъездах, все больше актов пиратства в подъездах снимается на видео. Хотя воров это по сути не останавливает.

Провинциальная полиция (SQ) призывает жителей Квебека не размещать ролики о воровстве в Интернете, поскольку, по их словам, это может привести к обвинению в клевете. “Вы не можете публиковать изображения самостоятельно, потому что вы должны помнить, что в Канаде действует презумпция невиновности, и публикация такой фотографии может быть нарушением частной жизни”, – сказал офицер по связям с общественностью SQ лейтенант Бенуа Ришар. Вместо этого Ричард сказал звонить в 911, если что-нибудь украдут.

“Если у вас есть какие-то доказательства того, что кто-то мог что-то украсть, позвоните в полицию, предоставьте эти доказательства полиции”, – сказал он. “Мы проведем расследование, привлечем этого человека к ответственности и предъявим ему определенные обвинения”.

Чтобы избежать этого, Смолл-Пеннефатер порекомендовала принять некоторые меры предосторожности.

“Во-первых, вы действительно можете попросить поставить подпись на посылке, что означает, что они не могут оставить ее у вашей двери”, – сказала она. “Вы также можете договориться с перевозчиком, чтобы забрать посылку со склада”.

Consumer Reports рекомендует следующие другие советы, чтобы избежать пиратства на крыльце:

Если Вы заказываете на Amazon или Walmart, рассмотрите возможность предоставления доставщику доступа внутрь вашего помещения,

Следите за своим крыльцом с помощью камеры видеонаблюдения или видеодомофона,

Дайте Службе доставки специальные инструкции,

Следите за своими посылками, подписавшись на рассылки.