Оттава не подтвердила слова Зеленского о передаче Киеву ЗРК NASAMS

Оттава не подтвердила заявления Зеленского о передаче киевскому правительству зенитно-ракетного комплекса NASAMS. Как сообщает CTV News со ссылкой на The Canadian Press, Канада до сих пор не передала обещанный год назад комплекс Украине.

CTV News утверждает, что оттава в январе 2023 года сообщила о своём намерении передать систему ПВО Киеву. Однако почти через год представители одной из двух компаний, занятых в производстве NASAMS, заявили, что правительство США до сих пор не заключило контракт на производство комплекса.

Предусматривалось, что Канада должна была заплатить правительству США полную стоимость комплекса, а в ответ правительство США должно было заключить договор с Украиной о передаче ей системы. Эта схема была выбрана для уклонения от необходимости получения разрешения Вашингтона на передачу канадского произведённого в США оружия третьим странам.

По данным The Canadian Press, правительство Канады перечислило полную сумму правительству США ещё в марте 2023 года, однако до сих пор нет ясности в сроках реальной поставки оружия Киеву.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский после разговора с премьер-министром Канады Джастином Трюдо заявил в социальной сети о готовности Канады предоставить Украине дополнительные системы и ракеты NASAMS. Офис премьер-министра Канады не дал разъяснения, идёт ли речь о той самой системе, за которую Канада заплатила правительству США, или о новых поставках.

Представитель Министерства обороны Канады отказался подтвердить намерение Оттавы предоставить Киеву больше ЗРК NASAMS.

Сообщалось также, что Пентагон в ноябре 2022 года подписал контракт на $1,2 миллиарда с компанией Raytheon, одним из производителей систем NASAMS, и сообщил, что комплексы, изготовленные в рамках этого контракта, будут переданы Киеву лишь в ноябре 2025 года.