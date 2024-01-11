Музей MUCH как дом одной из крупнейших публичных коллекций произведений искусства в Квебеке

Матисс, Хокни и Пикассо – это имена, которые вы ожидаете увидеть на стенах галерей или музеев в Монреале, а не там, где усердно работают врачи.

“Это одна из крупнейших публичных коллекций в Квебеке, особенно для больницы”, – сказала Александра Кирш, куратор Центра искусств и наследия РБК при Университете Макгилла (MUHC). Фонду MUHC принадлежит около двух тысяч произведений искусства и предметов медицинского назначения.

Затем собранный материал передается в больницу MUHC и распределяется по всему Глену. Здесь есть экспонаты, относящиеся ко времени основания больницы в 1821 году.

“Для нас очень важно создать умиротворяющую среду для исцеления, и это демонстрирует, что искусство действительно способствует снижению стресса, уменьшению боли”, – сказала президент и исполнительный директор фонда MUHC Мари-Элен Ларами. Здание было спроектировано с учетом некой выставки предметов искусства, которая и расположилась здесь.

Была даже построена специальная ниша для скульптуры королевы Виктории, которую перенесли со старого места. Она настолько тяжелая, что полы пришлось укрепить, чтобы выдержать вес статуи. Есть также 11 больших 2D-скульптур, выполненных квебекскими художниками.

Кроме того, десятки стен заполнены картинами, гравюрами и фотографиями. “Мы пытаемся представить нашим пациентам современные произведения искусства, которые обычно у них не было бы возможности увидеть, потому что нашим сообществам часто бывает трудно попасть в музей”, – сказала Кирш.

Кирш работает со сменяющимися и постоянными галереями и подбирает произведения искусства в соответствии с потребностями каждого пространства. Будь то для того, чтобы успокоить или отвлечь пациента, или для улучшения условий работы персонала”, – сказал куратор.

Директор центра, доктор Джонатан Микинс, сказал, что искусство так же важно для персонала и семей, как и для лечения пациентов. “Им нужна обстановка, которая отвлекала бы от стерильных белых стен гигантского учреждения”, – сказал Микинс. Коллекция постоянно растет.