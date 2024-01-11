Школьный совет English Montreal продвигает французский язык

В январе в школьном совете English Montreal (EMSB) большое внимание будет уделяться французскому языку. Школьный совет выступил с инициативой по продвижению языка и культуры Квебека.

“Мы хотим показать людям, что англоязычное сообщество может быть полностью двуязычным, если они запишут своих детей в наши государственные школы”, – сказал председатель EMSB Джо Ортона. Во вторник школьный совет провел пресс-конференцию исключительно на официальном языке Квебека. В этом учебном году EMSB нанял девять учителей из Франции.

“Если вы слышали мою пресс-конференцию, все было на французском, а я продукт английской государственной системы”, – сказала Ортона. “Я думаю, что мой французский довольно хорош”. Профессиональный виолончелист Стефан Тетро посещал две школы EMSB, где изучал английский. “Я думаю, что двуязычие ценно; это действительно важно”, – сказал он.

Эллисон Грэд учится в 6 классе начальной школы Данте, и она знает, что знание французского важно для ее будущего. “Это весело, потому что вы получаете возможность больше общаться с другими людьми”, – сказал Град.

EMSB хочет показать остальной части Квебека, что англоязычные не являются одноязычными, но что решение продвигать французский язык не было политическим. “Это не имеет никакого отношения к правительству или CAQ, это полностью инициатива EMSB”, – сказал Ортона.