Эксперты делятся своими прогнозами по аренде жилья на 2024 год

Законодатели по всей Канаде вновь сосредоточились на том, чтобы сделать жилье более доступным, но эксперты прогнозируют, что хронические проблемы, связанные с ценообразованием и предложением, продолжат оказывать давление на рынок аренды в стране в 2024 году по всей стране.

“Я не вижу улучшения ситуации в ближайшем времени”, – сказал Стив Померой, старший научный сотрудник Центра городских исследований и образования Карлтонского университета, в интервью BNNBloomberg.ca.

Померой ожидает, что недавний всплеск арендного строительства частично облегчит дефицит недвижимости в Канаде, но он сказал, что арендаторам потребуется некоторое время, чтобы увидеть ощутимое облегчение.

Шон Хильдебранд, президент консалтинговой фирмы по недвижимости Urbanation, сказал BNNBloomberg.ca, что цены на аренду жилья в Канаде, вероятно, будут расти в следующем году, но он ожидает, что рост цен будет более медленным.

Последний ежемесячный отчет Urbanation об арендной плате показал, что средняя запрашиваемая цена за арендуемую квартиру в Канаде в ноябре составила 2174 доллара, относительно не изменившись по сравнению с предыдущим месяцем, но увеличившись на 8,4% по сравнению с прошлым годом.

Хильдебранд отметил, что средние цены на аренду в Торонто и Ванкувере снизились к концу 2023 года, отчасти из-за сезонных изменений спроса, поскольку цены на аренду, как правило, снижаются поздней осенью и зимой.

По словам Хильдебранда, снижение инфляции в 2024 году и потенциальное снижение процентных ставок могут оказать некоторое давление на цены аренды в 2024 году, поскольку покупатели жилья выходят весной на рынок недвижимости. Однако он предупредил, что цены на жилье, вероятно, останутся непомерно высокими для многих канадцев.

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