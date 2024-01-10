Эксперты делятся своими прогнозами по аренде жилья на 2024 год

“Я не вижу улучшения ситуации в ближайшем времени”, – сказал Стив Померой, старший научный сотрудник Центра городских исследований и образования Карлтонского университета, в интервью BNNBloomberg.ca.
Померой ожидает, что недавний всплеск арендного строительства частично облегчит дефицит недвижимости в Канаде, но он сказал, что арендаторам потребуется некоторое время, чтобы увидеть ощутимое облегчение.
Шон Хильдебранд, президент консалтинговой фирмы по недвижимости Urbanation, сказал BNNBloomberg.ca, что цены на аренду жилья в Канаде, вероятно, будут расти в следующем году, но он ожидает, что рост цен будет более медленным.
Последний ежемесячный отчет Urbanation об арендной плате показал, что средняя запрашиваемая цена за арендуемую квартиру в Канаде в ноябре составила 2174 доллара, относительно не изменившись по сравнению с предыдущим месяцем, но увеличившись на 8,4% по сравнению с прошлым годом.
Хильдебранд отметил, что средние цены на аренду в Торонто и Ванкувере снизились к концу 2023 года, отчасти из-за сезонных изменений спроса, поскольку цены на аренду, как правило, снижаются поздней осенью и зимой.
По словам Хильдебранда, снижение инфляции в 2024 году и потенциальное снижение процентных ставок могут оказать некоторое давление на цены аренды в 2024 году, поскольку покупатели жилья выходят весной на рынок недвижимости. Однако он предупредил, что цены на жилье, вероятно, останутся непомерно высокими для многих канадцев.
Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.
Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.
У Вас остались вопросы, или Вы планируете купить/ продать Вашу недвижимость? Звоните (514) 999-9260 или оставляйте заявку на моем сайте www.RussianRealtorMontreal.com.