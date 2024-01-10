Состояние уличной торговли в Монреале в десятизначных цифрах

Департамент экономического развития города Монреаля только что опубликовал обновленную версию своего полевого исследования коммерческой занятости, которое дает представление об уличной торговле за последний год.

13,4 %

Уровень незанятости коммерческих помещений по всему острову Монреаль в 2023 году. С 2021 года он составляет около 13%. Данные были собраны в период с мая по август 2023 года по всей территории, и в результате обследования было выявлено 28 256 коммерческих помещений с коммерческими вывесками, видимыми с улицы. Помещения расположены на первом этаже или в подвале. Было зарегистрировано 3781 вакантное помещение.

20 %

В центре города ситуация для торговцев продолжала ухудшаться, поскольку вакантными оставались 20% из 4272 помещений, или 853. За два года в Сети появилось еще 133 помещения. Уровень вакантных площадей вырос с 17,7 % в 2021 году до 20% в 2023 году. Это сектор острова, где деловая реальность наиболее негативна. Подчеркнем, что расследование не охватывает подземные торговые центры в центре города или зоны быстрого питания в офисных башнях.

+ 68

Удивительно, что за год количество ресторанов на территории Монреальской агломерации увеличилось на 68, несмотря на все трудности (трудозатраты, инфляцию, невыполненные заказы и т. д.). В настоящее время на острове насчитывается 4057 ресторанов. Это больше, чем продуктовые магазины, круглосуточные магазины и кафе вместе взятые. « Увеличение количества ресторанов немного странно»,-говорит Жан-Франсуа Гренье, старший директор Altus Solutions analytiques, подразделения Altus Group. Вполне возможно, что это дополнение было сделано небольшими ресторанами, похожими на Poke Bowl, чьи инвестиции, необходимые для такого рода бизнеса, невелики. « В 1250 году, Рене Левеск, до пандемии было около дюжины ресторанов за несколько минут, – вспоминает он. Осталось только двое».

472 г.

Это количество ресторанов в районе Плато-Мон-Рояль, увеличившееся на 8 за один год. Это больше, чем 309 столиков в Розмон–ля-Пти–Патри, 277 заведений в Виллерэ-Сен–Мишель-парк-Экстенсион и 154 адреса в Юго-Западном округе.

– 12

Несомненно, вы знаете родителей, которые ждут места в детском саду. Несмотря ни на что, в 2023 году на острове закрылись 12 таких служб. Несомненно, это частные несубсидируемые заведения, предлагающие места по цене от 50 долларов и выше в день. Несмотря на возвращаемый налоговый кредит, выплачиваемый авансом, разница в чистой цене между субсидируемой и несубсидируемой сетью превышает 8 долларов в день для пары из двух специалистов, зарабатывающих 135 000 долларов в год с одним ребенком на попечении. В населенном пункте насчитывается 803 службы по уходу за детьми.

1652 год

Количество продуктовых магазинов на острове Монреаль увеличилось на 52 за год, или на 3,25 %. Также насчитывается 1252 круглосуточных магазина, что на 15 меньше, чем за 12 месяцев. Магазинов меньше, чем продуктовых магазинов, кто бы мог подумать ?

1,49

Количество продовольственных рынков на 1000 жителей в Плато-Мон-Рояль, что является самым высоким показателем на острове. За ним следуют Вильре-Сен-Мишель-парк-Экстенсион, 1,42, и Розмон – Ла-Пти-Патри, 1,33. В центре города показатель превышает 1, Что противоречит представлениям о “пищевой пустыне”. это также относится к Вестмаунту и юго-западу. В масштабах острова Монреаль на 1000 жителей приходится 0,81 продуктового магазина или 1 продуктовый магазин на 1235 жителей. Самые низкие показатели наблюдаются в эксцентричных районах или связанных городах. Исключением является Верден с соотношением 0,47 на 1000 жителей, или 1 продуктовый магазин в среднем на 2127 жителей.

27,1

Это коммерческая плотность, наблюдаемая в районе Плато-Мон-Руаяль. Это соотношение получается путем деления количества коммерческих помещений на 1000 жителей. Имея почти 3000 помещений, плато занимает второе место по концентрации бизнеса на острове после центра города-41,5. несмотря на обилие торговых площадей, уровень вакантных площадей немного выше среднего по региону-14,9 %, что на 2,4 процентных пункта меньше, чем в среднем по региону за два года.

8,1 %

Самый низкий уровень вакантных площадей среди всех районов и связанных с ними городов с значительным коммерческим присутствием. Мы находим его в Пуэнт-Клер. В городе 5 торговых центров, в том числе Fairview Point-Claire, и всего 556 магазинов. В нем насчитывается 45 вакантных помещений. Район Ласаль, где находится перекресток Ангриньон, работает почти так же хорошо с долей вакантных площадей 8,3% среди 831 различных магазинов.

18,5 %

На другом конце спектра находится Восточный Монреаль, в котором наблюдается самая высокая доля свободных магазинов: 10 из 54 коммерческих площадей, зарегистрированных на его территории, пустуют. Более значимой является ситуация в Юго-Западном округе, где из 1244 магазинов заброшено 221 помещение, при этом доля вакантных площадей составляет 17,8 %.