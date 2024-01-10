Labyrinth продает свои золотые проекты в Канаде за $3,5 млн

Компания Labyrinth Resources заключила сделку по продаже своих золотых проектов – Labyrinth и Denain – в регионе Абитиби, Квебек, Канада, а также связанных с ними активов за сумму в $3,5 млн наличными.

Для упрощения сделки был подписан договор купли-продажи с компанией Gold Projects WA (GPWA), специально созданной в этом целях. Теперь компания сосредоточит свое внимание на геологоразведке и расширении оценки ресурсов своего проекта Comet Vale в Западной Австралии.

Генеральный директор Labyrinth, Дженнифер Нилд, отметила, что продажа активов в Канаде обеспечивает компании отличные возможности для развития и геологоразведки в Западной Австралии, где располагается проект Comet Vale (51% принадлежит компании). В ближайшие месяцы мы ожидаем дальнейших стратегических планов от Labyrinth.

По добыче золота Канада заняла седьмое место в мире. По минимальному риску горнодобывающей деятельности Канада занимает 1 место в мире.

По степени геологической привлекательности провинции Канады находятся в интервале от 5 до 15 места в мире из 112 перспективных территорий обследованных специалистами из Института Фрейзера (Канада).

В Канаде развита крупная горнодобывающая промышленность, применяются современные технологии горных работ и обогащения: кучное и бактериальное выщелачивание, автоматизированные горные работы и т.п.

В Канаде имеются отличные условия для любительского поиска и туристической добычи золота. Нет ограничений на оборот золота или вывоз его из страны, отношение к золоту такое же как к меди, железу и другим металлам.