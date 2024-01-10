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Новости Мужчина серьезно ранен в результате вооруженного нападения в здании суда в Лонгей

Мужчина серьезно ранен в результате вооруженного нападения в здании суда в Лонгей

Виктория Христова Янв 10, 2024 Новости, Новости провинции Квебек, Общество Оставить комментарий 59 Просмотров

Мужчина в возрасте 60 лет находится в тяжелом состоянии в больнице после вооруженного нападения на здание суда Лонгей на южном побережье Монреаля.

 

Полиция Лонгейля (SPAL) сообщила, что нападение произошло около полудня во вторник внутри здания суда на втором этаже, где расположены залы судебных заседаний.

“Пострадавший, мужчина лет 60-ти, был серьезно ранен. Сотрудники службы экстренного реагирования быстро оказали помощь мужчине и доставили его в больничный центр, где он находится в тяжелом состоянии”, – написала полиция в своем посте в Facebook.

43-летний  стрелявший мужчина был арестован на месте происшествия, и полиция говорит, что ему может быть предъявлено обвинение в покушении на убийство.

Расследование продолжается, чтобы определить мотив и обстоятельства, которые привели к нападению. Расследование продолжается.

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