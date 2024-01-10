Мужчина серьезно ранен в результате вооруженного нападения в здании суда в Лонгей

Полиция Лонгейля (SPAL) сообщила, что нападение произошло около полудня во вторник внутри здания суда на втором этаже, где расположены залы судебных заседаний.
“Пострадавший, мужчина лет 60-ти, был серьезно ранен. Сотрудники службы экстренного реагирования быстро оказали помощь мужчине и доставили его в больничный центр, где он находится в тяжелом состоянии”, – написала полиция в своем посте в Facebook.
43-летний стрелявший мужчина был арестован на месте происшествия, и полиция говорит, что ему может быть предъявлено обвинение в покушении на убийство.
Расследование продолжается, чтобы определить мотив и обстоятельства, которые привели к нападению. Расследование продолжается.