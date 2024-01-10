Квебек анонсирует план наверстывания упущенного для учащихся после забастовки

После семи долгих недель забастовок учителей учащиеся Квебека вернулись в школу, и, чтобы помочь им освоиться, провинция тратит 300 миллионов долларов на план наверстывания упущенного. В то время как некоторые родители не беспокоятся о потерянном времени, другие задаются вопросом, смогут ли их дети наверстать упущенное.

“Мы используем все возможные средства, чтобы позволить нашим студентам преодолеть трудности, вызванные забастовками, и стараемся привести как можно больше таких студентов к успеху”, – заявил министр образования Бернард Дрейнвиль во вторник на пресс-конференции в Монреале.

По оценкам министра, полумиллиону студентов потребуется дополнительная помощь. В течение следующих двух недель учителя будут оценивать своих учеников, а затем давать рекомендации родителям.

Министерство заявляет, что оно обеспечит бесплатное внешкольное обучение, дополнительную языковую подготовку для студентов-иммигрантов, бесплатную летнюю школу для старшеклассников, которым грозит сильное отставание в учебе, и выделит деньги общественным группам в рамках плана помощи в обучении отстающих учеников. Он сказал, что средства будут выделяться в зависимости от того, где существует потребность.

“Я очень верю в компетентность и профессионализм наших учителей и школьного персонала, поэтому я очень уверен, что мы добьемся успеха”, – сказал Дрейнвилл.

Как и во время пандемии, экзамены министерства в этом году будут засчитываться всего 10 процентов от общего балла учащихся и будут проверять основные знания только у учащихся 4 и 5 классов старшей школы.

Дрейнвилл сказал, что учебный год все равно закончится к 24 июня, и на данный момент мартовские каникулы и оставшиеся педагогические дни останутся как есть, без изменений в сетке расписания. Но некоторые школы могут оставаться открытыми во время мартовских каникул для репетиторства на добровольной основе, если это необходимо.

Преобразование этих дней в обычные учебные дни должно быть согласовано с местными профсоюзами. “Давайте посмотрим, как будут проходить эти обсуждения, и, возможно, в конце этого процесса некоторые местные профсоюзы согласятся преобразовать некоторые из этих педагогических дней в дни обучения”, – сказал министр.

Автономная федерация образования (FAE) заявила, что с осторожным оптимизмом относится к этому плану, заявив в письменном заявлении: “Поэтому FAE приглашает учителей воспользоваться этой возможностью, чтобы определить все потребности своих учеников. Кроме того, нужно учесть, что это сотрудничество должно происходить на добровольной основе, поскольку система не должна основываться на перегрузке учителей”.

Профсоюз учителей говорит, что учащиеся отстают из-за совокупности факторов, включая многолетнее недофинансирование системы, пандемию, а теперь еще и забастовки.

Министерство образования и науки заявило, что план наверстывания упущенного не должен ограничиваться только этим учебным годом, и ресурсы должны оставаться доступными столько, сколько потребуется.