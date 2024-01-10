Ассоциация малого футбола Квебека оснастит судей видеокамерами

Молодежная футбольная ассоциация в восточных районах Квебека планирует оснастить судей видеокамерами на теле, чтобы предотвратить злоупотребления с их стороны на поле.

Мартин Трамбле, президент Ассоциации малого футбола Виндзора, сказал, что злоупотребления отталкивают судей, а безопасность, в том числе безопасность его собственной дочери, стала причиной решения начать использовать камеры в предстоящем сезоне.

“В прошлом году у нас даже был тренер, который словесно атаковал одного из наших судей большую часть игры, а когда он покинул поле, то сказал нам, что все кончено. Судья ушел из-за оскорблений и это совершенно недопустимо”, – сказал он.

В прошлом году Футбольная ассоциация Онтарио запустила пилотный проект в 11 округах провинции, чтобы начать раздавать судьям камеры наблюдения, аналогичные тем, которые используются некоторыми полицейскими подразделениями, для документирования физического или психического насилия, с которым они сталкиваются во время своей работы. Отчет об эффективности проекта должен быть представлен в этом году.

Другие лиги проявляют интерес к пилотному проекту. “В 14-15 лет — подростковом возрасте — трудно мириться с такого рода оскорблениями”, – сказал Эрнесто Яннуччилли, судья футбольной ассоциации “Дорваль”.

“Нужно что-то сделать, чтобы нанять новых судей, а также сохранить тех, которые у нас есть. Я согласен, что это действительно непростой процесс, если он призван отговорить людей от плохого поведения”.

Прошлой весной стычка, заснятая на камеру на футбольном поле в Монреале, вновь вызвала споры о том, нужны ли камеры наблюдения. Свидетели сообщили в то время, что тренер женской футбольной команды “Лейкшор” выкрикивал оскорбления в адрес судьи на глазах у десятков игроков-подростков и их родителей. Тренер футбольного клуба “Лейкшор” был исключен из игры, а позже отстранен от работы.

Футбольный клуб “Сент-Луис” проводит информационные кампании, чтобы напомнить людям о необходимости соблюдать правила поведения на поле. Генеральный менеджер Роберт Д’Алезио выразил надежду, что его ассоциации не придется прибегать к нательным камерам.

Футбольный клуб “Лейкшор” не планирует внедрять камеры наблюдения , но их директор по судейству сказала, что поддерживает то, что делает Ассоциация малого футбола Виндзора.

“Я думаю, что наличие камеры наблюдения за телом означает наличие доказательств. Надеюсь, это сработает в профилактических целях, потому что тогда люди увидят: “О, если вы сделаете это, это не нормально — если вы будете словесно оскорблять судей — будут последствия”, – сказала Хлоя Парсонс.

Она объяснила, что клуб уделяет особое внимание обучению, в том числе подбору новых судей с наставниками, когда они только начинают свою карьеру. Парсонс также хотел бы, чтобы было возобновлено больше информационных кампаний, поощряющих уважительное поведение по обе стороны поля.

“Дать родителям, болельщикам, тренерам, зрителям понять, каково это – быть судьей, и по-настоящему привлечь их внимание к тому факту, что “О, этот человек на поле. Они не роботы. Они чьи-то дети, они чьи-то братья и сестры, они также дети, которые играют в футбол”, – сказала она.

“Вполне возможно, что однажды ваша дочь или сын будут выполнять ту же работу, и вы бы хотели, чтобы взрослые кричали на них?”