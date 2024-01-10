Новый год – новые премьеры!

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С Новым годом вас, с новыми премьерами!

На солнце, вдоль кустов кукурузы

История о небе, несбыточной мечте и подвиге, поразившем весь мир. Дамир Юсупов и предположить не мог, что однажды станет настоящим героем. Обыкновенный мальчишка, он грезил полетами и был уверен, что пойдет по стопам своего отца-летчика, но судьба распорядилась иначе. Спустя годы, когда веру потеряли даже самые близкие люди, Дамир все-таки сумел воплотить заветную мечту и стал пилотом гражданской авиации. И только благодаря его мужеству и преданности любимому делу были спасены 233 жизни. Когда у самолета отказали оба двигателя, он сумел посадить его на кукурузное поле.

Иван Васильевич меняет все

В основе сюжета этого новогоднего музыкального телефильма лежит легендарная советская комедия Леонида Гайдая “Иван Васильевич меняет профессию”. Это – новая история как с уже знакомыми персонажами – Иоанном Грозным, Иваном Буншей, изобретателей Шуриком – так и с совершенно неожиданными героями из других вселенных и временных эпох. Основная история закручивается вокруг царя Ивана Грозного, которого Шурик пытается вернуть домой с помощью машины времени. Но коварный VPN, на котором работает чудо-машина, будет постоянно ломаться и перемещать героев в разные страны и времена, где они случайно или намеренно будут менять прошлое. Кроме того, оригинальный сюжет на основе культовой комедии свяжут отсылки на эпизоды из советских фильмов, современных сериалов и музыкальных клипов.

Быть

Выросший без родителей молодой рэпер Илья отчаянно рвется на вершины чартов. Он готов на все ради успеха, но судьба волшебным образом из 2023-го отправляет его в суровый 1993-й, где он встречает своих молодых родителей и попадает в лихие приключения того времени. У Ильи всего три дня, чтоб изменить судьбу своей семьи. Быть ему в будущем или не быть, теперь зависит только от него.

Оливье и роботы

Рассказ о жизни россиян в эру высоких технологий, шесть остроумных новелл о взаимодействии человека и техники. Роботы, клоны, искусственный интеллект и мы. Как технический прогресс изменит простых людей? К чему нам готовиться? И как не потерять себя в мире гаджетов? Юмор, любовь и оливье вне времени.

Любовь и другие иллюзии

Лада – идеальная домохозяйка, но мужчины ее не ценят. Однажды Лада принимает решение измениться – стать стервой. Роман – начинающий писатель, автор книги “Как завоевать любую женщину”. Чтобы издать книгу, Роман на собственном примере должен доказать издателю, что его рецепты покорения женщин работают. Роман притворяется, что потерял память. По стечению обстоятельств его “подбирает” Лада, говорит, что он – ее пропавший муж. Роман и Лада ставят друг на друге опыты, не подозревая об этом.