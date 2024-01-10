Ожидается, что на некоторые районы Канады обрушатся 2 крупных шторма

Ожидается, что две штормовые системы обрушатся на канадское побережье, принося снег, дождь и высокоскоростные ветры в населенные пункты по всей стране.

После преимущественно мягкого декабря, с точки зрения погоды, год начинается со снега, дождя, экстремальных холодов и потенциально разрушительных ветров для провинций и территорий по всей Канаде. В ночь на понедельник шторм, образовавшийся в Мексиканском заливе, принес в Канаду более теплый воздух, который столкнулся с более прохладной воздушной массой.

“Техасские минимумы, как известно, неблагоприятны для Онтарио, Квебека и Атлантической Канады”, – сказала Келси Макьюэн, метеоролог CTV. Министерство окружающей среды Канады выпустило предупреждения о зимних штормах и рекомендации по погоде для обширных районов Онтарио, Квебека, Нью-Брансуика, острова Принца Эдуарда, Новой Шотландии и Ньюфаундленда во вторник утром.

Ожидается, что количество снегопадов будет варьироваться по мере продвижения шторма с запада на восток по всему региону. По словам Макьюэна, населенным пунктам вокруг Великих озер в южном Онтарио было сказано ожидать выпадения от пяти до 10 сантиметров снега к середине утра вторника, но большая его часть может быть смыта дождем в 20-30 миллиметров, ожидаемым ближе к вечеру.

По данным Environment Canada, в местах севернее, таких как Садбери и Тимминс, может выпасть от 20 до 30 сантиметров снега. Метеорологическое агентство опубликовало аналогичный прогноз для Оттавы.

Ожидалось, что тот же шторм принесет снег и ледяные порывы, за которыми последуют сильные ветры, в населенные пункты Квебека. Например, в зимнем штормовом предупреждении Министерства окружающей среды Канады для районов Сент-Гиацинт и Эктон-Вейл провинции говорится, что во вторник днем в час пик возможно “быстрое накопление снега”.

По прогнозам Environment Canada, дальше на север, в районе озера Бушетт может выпасть до 40 сантиметров снега. Ожидается также усиление ветра в провинциях Восточного побережья. По данным Министерства окружающей среды Канады, в среду возможны порывы ветра со скоростью 60-90 км/ч и выпадение снега толщиной от 15 до 25 сантиметров.

“Ранним утром, перед восходом солнца, в некоторых районах Нью-Брансуика, а затем к югу от Галифакса идет снег, который довольно быстро переходит в дождь”, – сказал Макьюэн. “Это произойдет до обеда. Для Галифакса это в основном связано с дождем и ветром”. В южных районах Нью-Брансуика, Новой Шотландии и Пенсильвании возможен ледяной дождь.

По словам Макьюэна, утром в северной половине приморских провинций может выпасть снег, но ожидается, что ко второй половине дня поступит теплый воздух. По данным Environment Canada, к вечеру среды в заливе Сент-Джордж и населенных пунктах вдоль западного побережья Ньюфаундленда могут наблюдаться порывы ветра со скоростью от 130 до 150 км/ч.

“Ожидается, что снег и сильный ветер разовьются над юго-западным Ньюфаундлендом в среду вечером, а затем распространятся на север в течение ночи”, – говорится в специальном прогнозе погоды Environment Canada.