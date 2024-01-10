В Канаде коммерческие заготовки привели к гибели бореальных лесов

Канада является известной страной, которая гордится своей защитой бореальных лесов – одного из самых важных природных ресурсов, необходимых для борьбы с изменением климата.

Однако новое исследование, опирающееся на 50-летние данные, приводит к совершенно иной картине. Промышленная вырубка деревьев оказывает разрушительное воздействие на бореальные леса, и это процесс трудно будет изменить.

Группа исследователей из Университета Гриффита в Австралии обнаружила, что с 1976 года в двух провинциях уже уничтожено более 14 миллионов гектаров бореальных лесов. Исследование также показало, что осталось всего около 23 миллионов гектаров хорошо выросших деревьев возрастом не менее ста лет.

Однако вырубка лесов разрушила экосистему, оставив лишь изолированные островки деревьев. Такой ландшафт не способен поддерживать баланс дикой природы, а также делает территорию более уязвимой к возникновению лесных пожаров.

С одной стороны, Канада заявляет об обязательном соблюдении высоких стандартов лесозаготовительными компаниями. Однако исследование, опубликованное в академическом журнале “Land”, указывает на применение неустойчивых методов вырубки деревьев в стране, что привело к глубокой деградации лесов.