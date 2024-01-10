Иранский студент, которому отказано в разрешении на обучение в Канаде, оспаривает вердикт

Мужчина из Ирана оспаривает решение федерального правительства отказать ему в разрешении на обучение в Монреальском университете, поскольку он считается опасным для безопасности Канады.

Адвокат Резы Джахантиха говорит, что его клиент был расстроен, узнав об отказе, и будет добиваться судебного пересмотра в Федеральном суде.

Решение Департамента иммиграции, принятое в прошлом месяце, является последним свидетельством того, что Оттава ужесточает ограничения в отношении учащихся, которые, как считается, представляют угрозу национальной безопасности.

В октябре 2019 года Джахантиг подал заявку на получение разрешения на учебу для получения степени доктора философии в области компьютерной инженерии в Высшей технической школе Монреаля, университете, специализирующемся на прикладной инженерии.

Джахантиг, чьи исследования связаны с технологией блокчейн, завершил первые семестры своей программы онлайн в Иране, начиная с 2020 года. Однако программа требует, чтобы он лично посещал оставшиеся курсы своей докторской степени.

Адвокат Самин Мортазави, представляющий интересы Джахантига, говорит, что он не нашел никаких доказательств того, что деятельность студента представляет опасность для Канады.

“Я не вижу никакой проблемы с безопасностью”, – сказал Мортазави в интервью. “Он просто типичный аспирант”.

Джахантиг плакал две или три минуты подряд, когда ему сообщили об отказе в выдаче разрешения, сказал Мортазави. “Он даже не мог поговорить со мной”.

В декабре 2022 года, после более чем трехлетнего ожидания подачи заявления на получение разрешения на учебу, Джахантиг попросил Федеральный суд вмешаться и обязать Департамент иммиграции принять решение.

В сентябре прошлого года, за день до рассмотрения заявления в суде, сотрудник канадской иммиграционной службы в Анкаре, Турция, опубликовал письмо, в котором говорилось, что у департамента есть разумные основания полагать, что Джахантигу может быть отказано в въезде в Канаду в соответствии с федеральным иммиграционным законодательством за то, что он “представляет угрозу безопасности Канады”.

Неназванный офицер отметил, что 33-летний Джахантиг заявил о своей службе в иранских вооруженных силах в качестве техника с июня 2016 по март 2018 года. Затем Джахантиг стал штатным сотрудником частной фирмы, дослужившись до должности старшего инженера-программиста.

“Нет требования, чтобы лицо, которому запрещен въезд в Канаду по соображениям безопасности, было лично причастно к актам насилия”, – говорится в письме офицера. “Угроза не обязательно должна быть прямой; скорее, она может быть основана на отдаленных событиях, которые косвенно могут нанести реальный ущерб безопасности Канады”.

Мортазави сказал, что Джахантиг, как и другие молодые иранские мужчины, должен был отслужить пару лет в армии.

Кроме того, частная компания, которая наняла Джахантига, занимается разработкой видеоигр, а не работой, связанной с иранским правительством, сказал юрист.

Сотрудник иммиграционной службы дал Джахантигу 30 дней на предоставление дополнительной информации.

18 декабря департамент подтвердил свой предварительный вывод и отклонил ходатайство Джахантига о выдаче разрешения по соображениям безопасности.

Оттава предупреждает, что враждебные страны пытаются использовать ключевые сегменты экономики Канады для продвижения своих собственных стратегических военных, разведывательных, охранных и экономических интересов. Канада выпустила руководство по безопасности научных исследований, направленное на защиту учреждений и интеллектуальной собственности.

В постановлении, опубликованном на прошлой неделе, Федеральный суд оставил в силе решение отказать в выдаче разрешения на учебу китайцу, которому было отказано в въезде в Канаду по соображениям безопасности.

В этом деле суд подтвердил вывод о наличии разумных оснований полагать, что Юекан Ли может участвовать в акте шпионажа против Канады.

Ли, который хотел учиться в Университете Ватерлоо, получил степень бакалавра в области машиностроения в университете Китая, который имеет тесные связи с оборонной промышленностью этой страны.