Актуальные новости Делового Монреаля 09.01.2024
🔸 После отставки Элизабет Борн Габриэль Атталь становится первым открытым гомосексуалистом на посту премьер-министра Франции.
🔸 Швеция рассматривает возможность присоединения к бригаде НАТО в Латвии под руководством Канады.
🔸 В 2024 году ожидается снижение цен на нефть, предвещающее облегчение для потребителей после длительного периода высоких расценок.
🔸 Канадские банки обвиняются в ведение в заблуждение квебекских инвесторов по «устойчивому финансированию».
🔸 Монреальская Chaîne d’supply Metro приобретает дочернюю компанию Canada Post и Purolator Investments, в которой работают более 3000 человек в более чем 75 точках.
🔸 Northvolt получает разрешение от Квебека на строительство мега-завода в Сен-Базиль-ле-Гран с экологической ответственностью.
🔸 Канадские банки ожидают увеличения просроченных кредитов.
🔸 MRC des Maskouttains вводит повышение цен на паратранзит и региональный общественный транспорт с 1 февраля.
🔸 Королевская канадская конная полиция (RCMP) начинает сбор «этнических данных» для улучшения взаимодействия с различными общинами.
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