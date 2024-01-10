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Новости Актуальные новости дня Делового Монреаля одной строкой

Актуальные новости дня Делового Монреаля одной строкой

Denis Dankoff Янв 9, 2024 Новости, Новости одной строкой Оставить комментарий 31 Просмотров

Новости Делового Монреаля для тех, кто ценит время превыше всего. Каждый день мы предлагаем одной строкой самые актуальные и значимые новости дня тем, кто стремится оставаться в курсе последних деловых и других событий без лишних деталей. Кратко, точно и всегда актуально – новости для вас.

Актуальные новости Делового Монреаля 09.01.2024

🔸 После отставки Элизабет Борн Габриэль Атталь становится первым открытым гомосексуалистом на посту премьер-министра Франции.

🔸 Швеция рассматривает возможность присоединения к бригаде НАТО в Латвии под руководством Канады.

🔸 В 2024 году ожидается снижение цен на нефть, предвещающее облегчение для потребителей после длительного периода высоких расценок.

🔸 Канадские банки обвиняются в ведение в заблуждение квебекских инвесторов по «устойчивому финансированию».

🔸 Монреальская Chaîne d’supply Metro приобретает дочернюю компанию Canada Post и Purolator Investments, в которой работают более 3000 человек в более чем 75 точках.

🔸 Northvolt получает разрешение от Квебека на строительство мега-завода в Сен-Базиль-ле-Гран с экологической ответственностью.

🔸 Канадские банки ожидают увеличения просроченных кредитов.

🔸 MRC des Maskouttains вводит повышение цен на паратранзит и региональный общественный транспорт с 1 февраля.

🔸 Королевская канадская конная полиция (RCMP) начинает сбор «этнических данных» для улучшения взаимодействия с различными общинами.

 

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