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Актуальные новости Делового Монреаля 09.01.2024

🔸 После отставки Элизабет Борн Габриэль Атталь становится первым открытым гомосексуалистом на посту премьер-министра Франции.

🔸 Швеция рассматривает возможность присоединения к бригаде НАТО в Латвии под руководством Канады.

🔸 В 2024 году ожидается снижение цен на нефть, предвещающее облегчение для потребителей после длительного периода высоких расценок.

🔸 Канадские банки обвиняются в ведение в заблуждение квебекских инвесторов по «устойчивому финансированию».

🔸 Монреальская Chaîne d’supply Metro приобретает дочернюю компанию Canada Post и Purolator Investments, в которой работают более 3000 человек в более чем 75 точках.

🔸 Northvolt получает разрешение от Квебека на строительство мега-завода в Сен-Базиль-ле-Гран с экологической ответственностью.

🔸 Канадские банки ожидают увеличения просроченных кредитов.

🔸 MRC des Maskouttains вводит повышение цен на паратранзит и региональный общественный транспорт с 1 февраля.

🔸 Королевская канадская конная полиция (RCMP) начинает сбор «этнических данных» для улучшения взаимодействия с различными общинами.

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