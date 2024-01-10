Фальшивый иглотерапевт мог заразить своих пациентов гепатитом и ВИЧ

Монреаль, 09.01.2024 – Департамент общественного здравоохранения Монреаля (DRSP) предупреждает о возможной угрозе заражения гепатитом B, гепатитом C и ВИЧ.

В центре внимания находится псевдоакупунктурист Дашдорж Баясгалан (Dashdorj Bayasgalan), известный как Dr BA., который использовал потенциально зараженные медицинские инструменты.

Dr BA., работавший в районе Кот-де-Неж-Нотр-Дам-де-Грас, обвиняется в повторном использовании игл для акупунктуры и шприцев, создавая риск передачи инфекций своим пациентам.

Несмотря на то, что он зарегистрирован в Объединении массажистов Квебека, он не является членом Ордена акупунктуристов Квебека.

Доктор Женевьева (Кадье Geneviève Cadieux) из DRSP подчеркивает, что хотя риск заражения остается низким, он достаточно высок, чтобы рекомендовать тестирование на инфекции.

Согласно её словам, порог риска составляет один случай на миллион, но в данном контексте он превышен.

Сложность ситуации усугубляется отсутствием точных данных о количестве потенциально пострадавших пациентов, так как Dr BA. не вел регистрацию своих пациентов.

Орден иглотерапевтов Квебека конфисковал около 200 квитанций медицинского страхования в ходе расследования, но фактическое количество пострадавших может быть больше.

DRSP призывает всех, кто посещал приемы у Dr BA., пройти скрининговый тест на гепатит B, гепатит C и ВИЧ.

Для этого можно позвонить по телефону 514 734-9911 или записаться на прием онлайн через портал Clic Santé.

Публикация этого сообщения является частью общественной кампании по предотвращению дальнейшего распространения инфекций и обеспечению безопасности общественного здоровья.