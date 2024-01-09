Недвижимость: «2023 год был катастрофическим для семей, арендующих жилье»

Число принудительных выселений продолжает расти, арендная плата также не переставая растет.

По данным Объединения жилищных комитетов и ассоциаций арендаторов Квебека (RCLALQ), в Квебеке был зарегистрирован 3531 случай принудительных выселений.

Есть две юридические тактики, позволяющие домовладельцу выселить арендатора: первая-это возможность вселиться самому домовладельцу или члену его семьи в апартмент, вторая включает разные варианты из Гражданского кодекса.

В интервью в эфире LCN г-н Дюссо критикует домовладельцев, которые, однако, используют две другие «совершенно незаконные и стремительно растущие» тактики, чтобы побудить своих арендаторов выселиться.

Некоторые семьи были вынуждены покинуть арендующее жилье из-за «ремонта». Домовладелец сослался на то, что важные работы в доме требуют отъезда арендатора.

“Другая тактика – это то, что называется чрезмерным давлением. Это может проявиться в преследовании арендодателем арендатора. Это могут быть разные способы не делать ремонт в доме, чтобы ситуация ухудшилась, и чтобы арендатор в конечном итоге устал и уехал сам»,-добавляет он.

Его жилищные комитеты требуют, чтобы это явление было рассмотрено административным жилищным трибуналом (TAL).

С другой стороны, сейчас не самое легкое время для владельцев доходного жилья. Проценты под ипотеку настолько выросли, что при низком доходе от сданных апартментов владельцам домов приходится доплачивать за ипотеку из своего кармана. Если крыша или труба стала течь, то на ее ремонт уже не хватает денег, поэтому-то дома находятся в таком плачевном состоянии.

Получается замкнутый круг. Государство не разрешает повышать рент и повышает проценты под ипотеку, соответственно у владельцев домов нет денег на ремонт, поэтому они выселяют арендодателей, которые мало платят.

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.

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