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Новости Учащиеся государственных школ Квебека возвращаются в классы
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Школа ждёт учеников.

Учащиеся государственных школ Квебека возвращаются в классы

Виктория Христова Янв 9, 2024 Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 33 Просмотров

Учащиеся государственных школ Квебека уже вернулись в классы сегодня, после той неразберихи и протестов, из-за которых ония оставались дома с конца ноября.

 

Крупнейшие профсоюзы государственного сектора достигли предварительных соглашений с правительством провинции за несколько дней до нового года, хотя они все еще должны быть ратифицированы членами. Но занятия возобновляются уже сегодня.

Все, безусловно, помнят, что 23 ноября Автономная федерация профсоюзов (FACE) объявила бессрочную забастовку, в результате чего 800 школ были закрыты на 22 дня, а 368 000 учащихся остались дома.

Другие школы были закрыты на всего лишь на 11 дней, которые растянулись на пару недель, поскольку учителя, представленные другим переговорным блоком, проводили забастовки различной продолжительности.

Тем временем учащиеся частных школ вообще не пропустили ни одного занятия. Их родители были меньше всего были подвержены стрессу и размышлениям о том, как организовать учебное и свободное время своих детей.

Ожидается, что уже сегоня, во вторник министр образования Бернард Дрейнвиль обнародует план правительства Квебека по возмещению учащимся потерянного времени на занятиях.

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