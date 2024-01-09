Посещение стоматологического кабинета станет проще: да здравствуют видеоигры!

Компания из Квебека пытается облегчить детям поход к стоматологу, используя видеоигры, чтобы отвлечь их от стресса.

10-летний Джейкоб Аббруццезе был одним из тех, кто использовал гарнитуру виртуальной реальности, чтобы отвлечься от процедуры, и сказал, что это был один из немногих случаев, когда ему разрешили играть в столько видеоигр, сколько он хотел.

“Мои папа и мама на самом деле не хотят, чтобы я слишком увлекался этим, потому что это поджарит мне мозги”, – сказал он.

С надетыми наушниками дети могут несколько забыть о том, что делает врач.

“Здесь на стене так много всякой всячины, что вы отвлекаетесь от всех инструментов, которые использует стоматолог”, – сказала доктор Элиза Моренси. “Как только вы кладете что-то, что отталкивает язык, что нам нужно сделать, это сразу же вызывает у них рвотные позывы у ребенка. Со шлемом они начинают открывать рот без моей просьбы”.

Моренси обнаружила, что игры особенно полезны для пациентов с аутизмом, для которых визит к стоматологу может означать сенсорную перегрузку.

“Как дантисты, мы часто бываем в “пузыре” людей”, – сказала она. “Просто физически вы действительно близки. Запахи, взгляды, все чрезмерно возбуждено. Пациенты, страдающие аутизмом, могут сильно реагировать на это. Благодаря видеоиграм, визуальное и слуховое восприятие остается интенсивным, но будет сосредоточено на другом, и я смогу уменьшить эффект от других моих действий”.

Наушники использовались во время кампании по вакцинации против COVID-19 для детей, которые нервничали из-за предстоящей прививки.

Начиная со следующего года, они будут изучаться в больнице Сент-Жюстин во время стоматологической работы с нейродиверсионными пациентами.

“Иногда вы сталкиваетесь с очень обширными процедурами, которые могут быть очень долгими и болезненными, поэтому мы хотим обратить внимание на снижение беспокойства, боли, на то, насколько легко выполнять процедуру”, – сказал Жан-Симон Фортен из Paperline Therapeutics.