Правительство Канады готовится к переговорам с Honda

Правительство Канады активно готовится к важным переговорам с японским автопроизводителем Honda.

Команда Honda планирует прибыть в Канаду на этой неделе, чтобы обсудить возможные инвестиции в строительство завода по производству электромобилей, информирует CBC.

Представители Honda Global уже провели встречи с министром промышленности Канады Франсуа-Филиппом Шампанем и другими высокопоставленными чиновниками. По данным японского новостного издания Nikkei Asia, обсуждается инвестиция в размере $18,4 миллиарда.

Окончательное решение по этому проекту ожидается к концу 2024 года, а новый завод должен начать работу уже в 2028 году.

Согласно словам президента Ассоциации производителей автомобильных запчастей Флавио Вольпе, решение правительства Канады отказаться от продажи автомобилей, работающих на бензине или дизельном топливе, к 2035 году, стимулирует автопроизводителей к развитию электромобильной индустрии.

Ранее канадские власти уже заключили соглашения с компаниями Northvolt, Volkswagen и Stellantis-LGES о строительстве заводов по производству аккумуляторов для электромобилей.