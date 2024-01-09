Туризм на Кубу вырос на 34% в 2023 году

Объем туризма на Кубу увеличился на 34% в 2023 году, по данным аналитика Хосе Луиса Перейо. Согласно информации, опубликованной агентством Prensa Latina 8 января, за прошедший год на острове было зарегистрировано более 2,4 миллиона международных посетителей, что на 822 тысячи больше, чем в 2022 году.

Эксперт отметил, что количество туристов на Кубу увеличилось в большинстве представленных государств, за исключением Великобритании и Нидерландов. Он также указал, что 70,9% международных посетителей составляют граждане пяти государств: Канады, резиденты Кубы, проживающие за границей, США, России и Испании.

Что касается кубинцев, проживающих за границей, эксперт отметил, что более 320 тысяч человек прибыли из США. Однако, по словам Хосе Луиса Перейо, по сравнению с другими государствами Карибского бассейна, Куба отстает в достижении показателей 2019 года, превшедшего появление коронавируса, который стал основным индикатором восстановления экономики для многих стран.

Эксперт отметил, что другие государства Карибского бассейна имеют доступ к двум важным источникам туризма, к которым Куба из-за санкций США не имеет доступа: туристы из США и круизные лайнеры.

Согласно прогнозам эксперта, в 2024 году Куба продолжит находиться в одном из самых глубоких и длительных кризисов за последние 20 лет.

Ранее в начале 2023 года правительство Кубы планировало привлечь около 3,5 миллиона туристов в 2023 году, считая туризм локомотивом экономики.